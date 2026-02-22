Jenny López y su vestido de novia en el matrimonio con Jhonny Rivera: es alquilado

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López sigue sumando capítulos y, a pocos días de su matrimonio, la pareja decidió compartir uno de los detalles que más curiosidad despierta entre sus seguidores: una prenda clave de la ceremonia.

La revelación se dio durante una entrevista en el programa Se Dice de Mí, donde Jenny habló sin filtros sobre cómo será su look para el gran día.

Puedes leer: Jhonny Rivera, aparece horas antes de su matrimonio con Jenny López: "Hoy me caso"



La pareja llegará al altar este 22 de febrero y, mientras ultiman cada preparación, ella aprovechó el espacio televisivo para contar una primicia. Allí dejó claro que su vestido de novia no será comprado, sino alquilado.

Según explicó, nunca vio sentido en invertir una gran suma de dinero en una prenda que solo se usa una vez y luego queda guardada sin un propósito real.

Para Jenny, gastar en algo que “no tiene fin” después del matrimonio no era una opción, por lo que prefirió elegir un diseño hermoso sin necesidad de adquirirlo.

Publicidad

Matrimonio de Jhonny Rivera /Foto: redes sociales

La cantante aseguró que encontró un vestido que cumple con todo lo que soñaba: elegante, acorde a la ceremonia y cómodo para disfrutar el momento.

Publicidad

Además, recalcó que la prioridad para ambos no es el lujo, sino la experiencia completa de la boda y lo que vendrá después. Por eso, gran parte del presupuesto se destinó a la luna de miel, un plan que esperan disfrutar al máximo una vez termine la celebración.

Durante la misma conversación, Jenny también mostró en exclusiva los zapatos que usará el día del matrimonio. Con una sonrisa, enseñó el calzado elegido para acompañar su vestido, dejando ver que cada detalle fue pensado con tiempo.

Puedes leer: Jhonny Rivera reaparece con la voz entrecortada a días previos de su boda: “no me las creo”

Jhonny River y Jenny López /Foto: redes sociales

¿Cómo se enamoraron Jhonny Rivera y Jenny López?

La historia entre Jhonny y Jenny no empezó de manera repentina. Ella acompañaba a su papá a los conciertos del artista en el Cauca y, con el tiempo, se fueron conociendo en un ambiente de amistad.

Él valoraba su talento y ella encontraba en él una figura cercana que la orientaba. Con los meses, las conversaciones se hicieron más frecuentes, sobre todo por redes sociales, hasta que Jhonny decidió expresar lo que sentía. Jenny correspondió y así nació una relación que hoy se traduce en matrimonio.

Puedes leer: Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

Publicidad

La diferencia de edad, de casi 30 años, fue uno de los temas que más llamó la atención cuando hicieron pública su relación. Al principio, la familia de Jenny se mostró sorprendida, especialmente su padre, pero ella explicó que se trataba de una decisión tomada con conciencia y tranquilidad. Con el paso del tiempo, la pareja se ha mostrado unida y firme frente a los comentarios externos.

La boda se celebrará en Arabia, Risaralda, tierra natal del cantante. Aunque en un principio pensaron en algo sencillo, la lista de invitados fue creciendo con amigos cercanos y colegas del medio artístico. Otro detalle que ha generado ternura es que sus cinco perros también harán parte de la ceremonia, vestidos con pequeños corbatines, como miembros importantes de la familia.