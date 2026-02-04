Jhonny Rivera reaparece con la voz entrecortada a días previos de su boda: “no me las creo”

Jhonny Rivera volvió a aparecer en redes sociales, para compartir una noticia con sus seguidores esto mientras tenía lágrimas en los ojos, esto mientras se encontraba a pocos días de contraer matrimonio con la joven artista Jenny López

Durante la tarde de este martes 3 de febrero Jhonny Rivera volvió a publicar un video en sus redes sociales, donde compartió un inesperado anunció que generó una gran conmoción a sus redes sociales, en donde tiene muchos seguidores y se sorprendieron al verlo con los ojos llorosos y con la voz entrecortada.

En su instagram el artista comentó que había logrado hacer sold out en su presentación en Madrid, lo que provocó que la promotora del evento incentiva a realizar una segunda fecha, la cual mencionó que esta también es oficial, dicha noticia se presentó a meses de su compromiso con la cantante Jenny López.



"Oigan, no las creo, estoy muy feliz... ¿Pueden creer? ¡Sold out en Madrid! Se acabaron las boletas, ya no hay boletas en Madrid. Así que pendientes, porque se abre segunda fecha para Madrid, y no se van a arrepentir, la van a pasar increíble porque les llevo un show demasiado bonito", afirmó el cantante en sus redes sociales.

¿Cuándo es la boda de Jonny Rivera con Jenny López?

Cabe destacar que Jhonny Rivera y Jenny López todavía no han revelado la fecha exacta de su boda, pero sí mencionaron que está se realizará en la finca del cantante a finales del mes de febrero, por lo cual, se espera que dentro de los próximos días se presente un día para la ceremonia.

Por el momento se conoció que el artista lleva más de 3 años con su pareja, pese a las críticas que hay entre uno y otro, debido a que Jenny es menor a Jhonny Rivera por 30 años. Situación que generó mucha crítica en redes sociales, sin embargo, estos han demostrado amor mutuo.

La situación escaló al punto que en su momento Jenny López aclaró que su relación con Rivera es sincera y llegó a desmentir comentarios sobre que esta se de por intereses económicos. Además en 2025 la pareja tuvo que salir a desmentir rumores de su separación demostrando su unión.

