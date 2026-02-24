Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
PRECIO DEL NUEVO PASAPORTE
CASO DIANA OSPINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así vivió Carolina Soto el fenómeno therian mientras manejaba su camioneta: "Traumatizada"

Así vivió Carolina Soto el fenómeno therian mientras manejaba su camioneta: "Traumatizada"

La conocida presentadora habló sin filtros sobre esta tendencia que se expande a nivel mundial y que, mientras gana popularidad, también despierta opiniones divididas.

Carolina Soto habla sobre los Therians
Carolina Soto, presentadora
Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @caritosotooficial y @foxcor_
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

La famosa presentadora colombiana Carolina Soto llamó la atención de su audiencia y de cientos de personas en redes sociales al hablar de un tema que muchos encuentran extraño y poco común: los llamados Therians.

Lo que inicialmente parecía una simple mención en sus historias terminó siendo una reflexión personal que generó debate y diversas reacciones entre seguidores y críticos de esta tendencia en Colombia y otros países.

Puedes leer: ¿J Balvin un therian? La imagen que sorprendió a los seguidores del cantante

Para entender lo que Carolina comentó es importante saber que los Therians son personas que sienten una fuerte conexión y se autoperciben como un animal.

Esto puede manifestarse de muchas formas: algunas personas usan máscaras, realizan sonidos como aullidos o ladridos, adoptan movimientos que recuerdan a los de determinadas especies o incluso pueden adoptar comportamiento de animales al momento de socializar o cuando consumen alimentos.

Te puede interesar

  1. Hombre capturado por hurto dice identificarse como therian - rata
    Hombre capturado por hurto dice identificarse como therian - rata
    / FOTO: Captura de video X @colombiaoscura
    Virales

    VIDEO: Hombre capturado por robo dice ser un therian-rata que habita en Bogotá

  2. Therians en Transmilenio
    Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

Aunque para algunos esto puede sonar como una moda extraña o un disfraz, quienes se consideran parte de esta comunidad lo ven como una forma de expresarse y de explorar su identidad personal de manera simbólica.

Carolina Soto comparte por medio de redes sociales su opinión sobre los Therians

Carolina Soto, quien es una figura muy conocida en la televisión colombiana por su trabajo en el programa matutino Día a Día, no solo compartió información, sino que también relató lo que opina de la tendecia del momento.

Soto se refirió al tema sin reservas y aseguró que esta nueva moda la ha dejado realmente sorprendida. “Últimamente me tiene impresionada este asunto… ¿Ustedes qué opinan?”, expresó a través de sus historias.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Morat enfrenta incómodo momento en Argentina
    Morat, banda de pop latino
    Foto: AFP
    Virales

    VIDEO: Morat enfrenta incómodo momento tras 'intento' de ataque de una ‘therian’

  2. Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija
    Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Virales

    Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle

Horas después en un momento mientras conducía su camioneta, contó que se encontraba tan pendiente de este fenómeno que miraba por todas partes con la expectativa de ver a alguien con una máscara o algún accesorio relacionado.

Publicidad

Puedes leer: Claudia Bahamón habla sin filtro sobre los therian: “No puedo con esto”

Con tono sincero, explicó que el tema la tenía “impresionada” y que incluso se sentía como buscando esas señales en la calle, con la preocupación de que se le “atravesara una máscara” mientras manejaba.

“A mí ese tema de Therians me tiene traumatizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una máscara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio, no de esos videos”.

Mira también: Primer therian en Colombia fue entrevistado: el impactante caso del “Hombre Pantera”

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Carolina Soto

Therian

Famosos colombianos

Chismes de famosos