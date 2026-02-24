Así vivió Carolina Soto el fenómeno therian mientras manejaba su camioneta: "Traumatizada"

La famosa presentadora colombiana Carolina Soto llamó la atención de su audiencia y de cientos de personas en redes sociales al hablar de un tema que muchos encuentran extraño y poco común: los llamados Therians.

Lo que inicialmente parecía una simple mención en sus historias terminó siendo una reflexión personal que generó debate y diversas reacciones entre seguidores y críticos de esta tendencia en Colombia y otros países.

Para entender lo que Carolina comentó es importante saber que los Therians son personas que sienten una fuerte conexión y se autoperciben como un animal.



Esto puede manifestarse de muchas formas: algunas personas usan máscaras, realizan sonidos como aullidos o ladridos, adoptan movimientos que recuerdan a los de determinadas especies o incluso pueden adoptar comportamiento de animales al momento de socializar o cuando consumen alimentos.

Aunque para algunos esto puede sonar como una moda extraña o un disfraz, quienes se consideran parte de esta comunidad lo ven como una forma de expresarse y de explorar su identidad personal de manera simbólica.



Carolina Soto comparte por medio de redes sociales su opinión sobre los Therians

Carolina Soto, quien es una figura muy conocida en la televisión colombiana por su trabajo en el programa matutino Día a Día, no solo compartió información, sino que también relató lo que opina de la tendecia del momento.

Soto se refirió al tema sin reservas y aseguró que esta nueva moda la ha dejado realmente sorprendida. “Últimamente me tiene impresionada este asunto… ¿Ustedes qué opinan?”, expresó a través de sus historias.

Horas después en un momento mientras conducía su camioneta, contó que se encontraba tan pendiente de este fenómeno que miraba por todas partes con la expectativa de ver a alguien con una máscara o algún accesorio relacionado.

Con tono sincero, explicó que el tema la tenía “impresionada” y que incluso se sentía como buscando esas señales en la calle, con la preocupación de que se le “atravesara una máscara” mientras manejaba.

“A mí ese tema de Therians me tiene traumatizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una máscara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio, no de esos videos”.

