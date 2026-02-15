Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle

En Argentina una madre de familia denunció que un joven identificado como un ‘therian’, mordió a su hija de 14 años de edad en la calle en Jesus María, situación que ocurrió después de que ella salió del colegio.

Según informó la señora, habló con estación Somos el Norte, todo ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, el cual se encuentra ubicado en la calle Córdoba. Allí, contó, un grupo de “jóvenes therians” vieron a la menor y la comenzaron a rodear cómo si fueran animales salvajes.

“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba en falda”, denunció la mujer.



Posteriormente, comentó que una vez ocurrió esto, la menor se dio cuenta que no se trataba de una broma, además explicó que. “Ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, explicó la mujer, quien aclaró que estas personas llevaban máscaras de lobo o perro.

Finalmente, la niña de 17 años llegó a su casa confundida y le pidió explicaciones sobre el caso, afirmando que ella no conocía quienes eran las personas que la mordieron. Ante esto, la mujer le explicó a su hija que estas personas se autopercibe como ‘therian’.

Pese a esto, el medio La Voz afirmó que la Policía de Córdoba no ha radicado una denuncia en contra de este supuesto ataque, por lo cual se espera más información al respecto.



¿Quién son los ‘therian’?

Se conoció que las personas que se identifican como ‘therian’ son aquellas que aseguran identificarse interna e integralmente un “animal no humano”. Los cuales forman parte de una comunidad en la cual su rol no es un juego, ni una elección voluntaria. Sino que percibieron el llamado en un plano espiritual.

Por lo cual, estos se identifican con un llamado Algunos describen momentos llamados “shifts”, en los que se sienten más conectados con esa identidad animal, ya sea a nivel emocional o mental.

Tanto es así que estos mismos aseguran que su shift pueden ser mentales (mental shift) o sensoriales, como la sensación de “tener” extremidades fantasmas (phantom limbs), por ejemplo, sentir una cola o orejas que no existen físicamente.