Destapan verdad detrás del monito Punch y el rechazo de su mamá, expertas explican

El pequeño mono japonés conocido como Punch capturó la atención de miles de personas alrededor del mundo después de que se difundieran videos donde se le ve abrazando un peluche y siendo rechazado o apartando por otros monos en el zoológico donde vive.

Este comportamiento llamó tanto la atención que varios expertos en comportamiento animal salieron a explicar qué hay detrás de lo que parece una historia triste pero también muy compleja.

¿Por qué Punch fue abandonado por su madre?

Según Jessica Mayhew que estudia el comportamiento social de los primates, Punch fue rechazado por su madre poco después de nacer y diversos factores podrían haber influido en esa situación. Uno de ellos es la inexperiencia de la madre, quien era primeriza y aún no había aprendido cómo cuidar adecuadamente a su cría.



En muchas especies de monos, los cuidados maternales son conductas que se aprenden observando a otras madres y sin esa experiencia, algunas pueden no saber cómo reaccionar ante las necesidades de sus bebés.



Otra razón que señala Zanna Clay, psicóloga del desarrollo especializada en primatología es que Punch nació durante una ola de calor extrema, lo que puede haber afectado la salud de su madre o su capacidad para producir leche suficiente.

En contextos de estrés ambiental o nutricional, algunas madres primates reducen su inversión en la cría porque no pueden soportar las demandas físicas de la maternidad.

Además de estos factores individuales, la estructura social de los monos japoneses una especie con jerarquías muy marcadas puede influir en estas dinámicas. Los bebés suelen heredar el estatus social de su madre y un bajo rango puede hacer que tanto la madre como otros miembros del grupo sean menos receptivos al cuidado del recién nacido.

Tras ser rechazado por su madre, Punch comenzó a aferrarse a un peluche que le entregaron los cuidadores, utilizándolo como objeto de consuelo. Los especialistas explican que los bebés monos, al nacer, se sujetan al cuerpo materno para sentirse seguros, por lo que al no contar con ese contacto, el pequeño buscó en el juguete una forma de calma y protección

¿Por qué otros monos reaccionan de forma brusca con Punch?

Las imágenes de Punch siendo arrastrado o empujado por otros monos en su grupo generaron preocupación en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron esos gestos como agresión o bullying entre animales.

Sin embargo, los expertos explican que este tipo de comportamiento está más relacionado con la estructura social de los micos que con maltrato intencional.

En grupos de primates con jerarquías estrictas, los individuos dominantes a menudo usan la agresión leve para mantener su posición y para enseñar a los más jóvenes sus lugares en la estructura social. Esto no siempre implica violencia grave, sino una forma de regañar o empujar para marcar límites.

La falta de una madre que le enseñara estos códigos sociales puede hacer que Punch no entienda cómo comportarse con sus compañeros, lo que provoca respuestas más duras de algunos de ellos.

Además, algunos expertos señalan que Punch, al haber sido criado con la ayuda de cuidadores humanos y sin contacto maternal, no aprendió correctamente señales sociales clave. Por ejemplo, gestos o miradas que en los monos significan sumisión o agresión, lo que puede incrementar la confusión entre él y los otros miembros del grupo.

Aunque Punch enfrentó rechazo al inicio, también viene mostrando señales de crecimiento social positivo.

En videos más recientes se le ve interactuar con otros monos, ser acariciado o abrazado por ellos y compartir espacio de forma más tranquila. Esto sugiere que, con el tiempo y la orientación de cuidadores y compañeros, el pequeño mono puede seguir integrándose más en la vida colectiva de su grupo.

