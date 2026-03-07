Isabella Ladera vivió angustiante momento por su embarazo; terminó en el hospital

La influencer venezolana Isabella Ladera preocupó a sus seguidores luego de revelar que vivió un angustiante momento durante su embarazo, situación que la llevó a buscar ayuda médica de inmediato en plena madrugada.

Isabella contó lo sucedido durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde explicó el susto que pasó mientras descansaba en su casa.

¿Qué le pasó a Isabella Ladera y a su bebé?

Según relató, todo ocurrió en medio de una noche en la que ya se sentía bastante cansada y con molestias físicas.



La influenciadora decidió acostarse para descansar, pero al estar en la cama comenzó a notar algo que la llenó de miedo: no estaba sintiendo los movimientos de su bebé, algo que suele ser normal durante el embarazo y que muchas madres identifican con facilidad.



La situación la hizo entrar en pánico rápidamente. La propia Ladera contó que el miedo fue tan grande que decidió comunicarse de inmediato con su médico, pese a que ya era medianoche. En medio de la angustia, explicó lo que estaba sintiendo y pidió que la revisaran para confirmar que todo estuviera bien con el bebé.

Durante ese momento de preocupación, la influencer reconoció que los nervios se apoderaron de ella. “Me di cuenta de que no estaba sintiendo a bebé y me dio la paranoia”, explicó al contar cómo reaccionó al notar la ausencia de movimientos. También dijo que necesitaba confirmar que el corazón del bebé seguía latiendo y que todo estaba en orden.

Afortunadamente, tras ser atendida por profesionales de la salud, la situación tuvo un desenlace positivo. Los médicos revisaron su estado y confirmaron que el bebé estaba en perfectas condiciones, lo que le dio tranquilidad después del gran susto que había vivido.

Durante la consulta, además, los especialistas le explicaron por qué estaba teniendo molestias y por qué no había sentido los movimientos del bebé. Según le indicaron, el bebé se encuentra en una posición particular dentro del vientre, lo que hace que sus patadas se dirijan hacia la espalda y no hacia el abdomen, como ocurre normalmente en muchos embarazos.

Esta posición también estaría relacionada con los fuertes dolores de espalda que la influenciadora estaba experimentando en las últimas semanas, molestias que incluso, según contó, en ocasiones le han provocado lágrimas debido a lo intensas que pueden llegar a ser.

Tras conocer la explicación médica y confirmar que su bebé está sano, Isabella Ladera dijo sentirse mucho más tranquila. Aunque los dolores continúan, aseguró que lo más importante para ella es saber que el embarazo sigue avanzando con normalidad y que el bebé se encuentra bien.

