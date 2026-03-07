Publicidad

Farándula  / Isabella Ladera vivió angustiante momento por su embarazo; terminó en el hospital

Isabella Ladera vivió angustiante momento por su embarazo; terminó en el hospital

La modelo venezolana preocupó a sus seguidores luego de contar que tuvo que acudir de urgencia a un hospital durante su embarazo. Según relató, el fuerte susto la obligó a buscar atención inmediata.

Isabella Ladera relató el difícil momento que pasó en su embarazo y recibió atención médica
Isabella Ladera pasa momento de angustia en su embarazo
Foto: Instagram @isabella.ladera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

La influencer venezolana Isabella Ladera preocupó a sus seguidores luego de revelar que vivió un angustiante momento durante su embarazo, situación que la llevó a buscar ayuda médica de inmediato en plena madrugada.

Isabella contó lo sucedido durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde explicó el susto que pasó mientras descansaba en su casa.

Puedes leer: Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene, ¿aún estaba con Beéle?

¿Qué le pasó a Isabella Ladera y a su bebé?

Según relató, todo ocurrió en medio de una noche en la que ya se sentía bastante cansada y con molestias físicas.

La influenciadora decidió acostarse para descansar, pero al estar en la cama comenzó a notar algo que la llenó de miedo: no estaba sintiendo los movimientos de su bebé, algo que suele ser normal durante el embarazo y que muchas madres identifican con facilidad.

Afortunadamente, tras ser atendida por profesionales de la salud, la situación tuvo un desenlace positivo. Los médicos revisaron su estado y confirmaron que el bebé estaba en perfectas condiciones, lo que le dio tranquilidad después del gran susto que había vivido.

Puedes leer: Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto

Durante la consulta, además, los especialistas le explicaron por qué estaba teniendo molestias y por qué no había sentido los movimientos del bebé. Según le indicaron, el bebé se encuentra en una posición particular dentro del vientre, lo que hace que sus patadas se dirijan hacia la espalda y no hacia el abdomen, como ocurre normalmente en muchos embarazos.

Esta posición también estaría relacionada con los fuertes dolores de espalda que la influenciadora estaba experimentando en las últimas semanas, molestias que incluso, según contó, en ocasiones le han provocado lágrimas debido a lo intensas que pueden llegar a ser.

Tras conocer la explicación médica y confirmar que su bebé está sano, Isabella Ladera dijo sentirse mucho más tranquila. Aunque los dolores continúan, aseguró que lo más importante para ella es saber que el embarazo sigue avanzando con normalidad y que el bebé se encuentra bien.

Mira también: Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto

