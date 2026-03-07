¿La guaracha pasó de moda? La verdad sobre el show de Daniel Parranda que nadie esperaba

Muchos andaban diciendo por ahí, casi susurrando en las esquinas de las redes sociales, que la guaracha ya había tenido su cuarto de hora y que el movimiento estaba perdiendo fuerza. Pero lo que pasó anoche en Bogotá dejó a más de uno con la palabra en la boca y los ojos bien abiertos.

Daniel Parranda se encargó de poner los puntos sobre las íes en la inauguración de Klandestino, un evento que no fue una simple fiesta, sino una bofetada de realidad para los escépticos.

Si alguien pensaba que el género estaba desapareciendo, se nota que no estuvieron en el corazón de la capital anoche.



La confirmación de que este ritmo está más vivo que nunca no llegó con un comunicado aburrido, sino con un estallido de energía y una audiencia que no se desconectó ni un segundo.



Klandestino se llenó hasta las banderas, alcanzando su máxima capacidad con personas que fueron a presenciar cómo se eleva el estándar de un espectáculo nocturno.

Lo que Daniel Parranda montó en escena fue de otro planeta. No fue el típico DJ parado detrás de una mesa haciendo lo mínimo.

No, aquí hubo interpretación instrumental en vivo por parte del propio Daniel, mezclada con la voz de un cantante en directo que le dio ese toque humano y vibrante que la gente tanto pedía.

El despliegue técnico dejó a todos boquiabiertos: tarimas móviles que parecían tener vida propia y pantallas envolventes que te metían de lleno en un viaje visual.

El "chisme" es que la producción no escatimó en nada. Los que estuvieron en las primeras filas cuentan que la experiencia sensorial fue total. Hubo pirotecnia, efectos de Venturi y ráfagas de CO2 que enfriaban el ambiente justo cuando el ritmo estaba en su punto más alto.

Además, no faltaron los personajes interactuando con el público, logrando que cada asistente se sintiera parte del show y no un simple espectador.

Fue una puesta en escena diseñada minuciosamente para impactar de principio a fin, demostrando que la guaracha ha evolucionado hacia formatos mucho más ambiciosos e internacionales.

Y hablando de lo internacional, el dato que pocos manejan es que este movimiento no solo es profeta en su tierra.

Mientras algunos dudan en Bogotá, la guaracha de Daniel Parranda ya tiene presencia sólida en lugares como Estados Unidos, Chile, México, Brasil, Argentina, Guatemala, Panamá y hasta Europa.

La noche en Bogotá no fue solo una inauguración de un bar; fue la declaración de que el género se mantiene, crece y se reinventa.