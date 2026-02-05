Letra y video de Dime que sí: la última canción que Yeison Jiménez grabó

La letra y el video de Dime que si ya están disponibles y se convirtieron en uno de los estrenos más comentados entre los seguidores de Yeison Jiménez. La canción fue publicada luego de que se confirmara que el artista había dejado el tema listo antes de su fallecimiento, un detalle que le dio un significado especial al lanzamiento.

El responsable de sacar adelante este trabajo fue Georgy Parra, productor que acompañó durante años la carrera del cantante caldense. A través de sus redes sociales, Parra anunció que el miércoles 5 de febrero, a las 7:00 de la noche, saldría oficialmente el sencillo que habían venido preparando desde hace tiempo. Según explicó, el proyecto ya estaba terminado y solo hacía falta publicarlo.

El estreno se realizó en el canal de YouTube Music de Yeison Jiménez y Georgy Parra, donde rápidamente empezó a sumar visualizaciones. En cuestión de horas, la canción comenzó a circular entre los fanáticos que esperaban escuchar completa la versión final. Además, quedó disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y otros servicios de música digital, lo que permitió que llegara a públicos de distintos países.

Muchos oyentes ya conocían parte de la letra. Desde el equipo de trabajo del cantante se había hecho un adelanto durante el concierto homenaje realizado en el estadio El Campín de Bogotá. En ese evento, el público escuchó fragmentos del tema, por lo que el lanzamiento oficial terminó siendo la confirmación de una canción que ya estaba en la memoria de varios seguidores.

“Dime que sí” mantiene el estilo romántico y popular que caracterizó a Yeison Jiménez, con una melodía pensada para el desahogo sentimental y una letra directa, de esas que conectan con quienes han vivido historias intensas. La producción musical conserva la línea que el artista venía desarrollando en sus últimos proyectos, bajo la supervisión de Georgy Parra.

Los Grammy rindieron homenaje a Yeison Jiménez tras su partida; destacaron su legado Foto: Instagram de Yeison Jiménez

Además de este estreno, se ha hablado de otros temas que podrían ver la luz más adelante. Diferentes artistas han contado que alcanzaron a grabar canciones con Yeison Jiménez antes de su muerte y que esos trabajos aún no se han publicado. Entre quienes se refirieron a ese material se encuentran Maluma y Jessi Uribe. Este último incluso dio pistas de que se trataba de una canción pensada para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, aunque por ahora no hay fechas ni anuncios oficiales.

Por ahora, 'Dime que sí' es el lanzamiento que marca este nuevo capítulo musical. La canción llegó acompañada de su video, disponible en los canales oficiales, y se ha convertido en uno de los contenidos más buscados por quienes siguen la carrera del artista.

Letra completa de Dime que sí: Yeison Jiménez

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Salvaje…

¿Cómo hago para decirle que usted me gusta mucho?

Este deseo que yo siento por su piel

me está quemando.

¿Cómo decirle que no al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra tus ojos,

el secreto es de los dos.

Dime que sí,

y esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Dime que sí.

Porque hoy te bajo

y te subo a las estrellas,

haciéndote el amor.

Y si te toco por debajo de la mesa

y sin querer yo cometo una imprudencia,

y si bailando yo me acerco demasiado

y un besito esquinado…

Prepárate, mi amor,

esta noche es de los dos.

Dime que sí.

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Ay, ay, ay…

¡Mamacita!

Yeison Jiménez, con el corazón…

¿Cómo decirle que no al corazón,

al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra los ojos,

el secreto es de los dos.

Dime que sí.

Y esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Dime que sí.

Porque hoy te bajo

y te subo a las estrellas,

haciéndote el amor.

Y si te toco por debajo de la mesa

y sin querer yo cometo una imprudencia,

y si bailando yo me acerco demasiado

y un besito esquinado…

Ay, prepárate, mi amor,

que esta noche es de los dos.

Dime que sí.

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.