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La Kalle  / Sociedad  / Los 5 regalos que los hombres realmente quieren este año (y no se atreven a pedir)

Los 5 regalos que los hombres realmente quieren este año (y no se atreven a pedir)

¿Buscas el regalo perfecto? Descubre las mejores ideas de regalos por el Día del Hombre: desde tecnología hasta experiencias únicas. Sorpréndelo con algo inolvidable este 19 de marzo.

25 ideas de regalos para el Día del Hombre
25 ideas de regalos para el Día del Hombre
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

El Día del Hombre no es solo una fecha en el calendario; es el momento ideal para reconocer el impacto de esos hombres que inspiran, cuidan y construyen a nuestro lado. Sin embargo, salir del típico "kit de afeitar" puede ser un reto.

Si te preguntas qué regalar, en esta guía hemos filtrado las tendencias de 2026 para que tu elección sea un éxito total.

Puedes leer: Ni corbatas ni medias: 5 mensajes que un hombre quiere recibir este 19 de marzo

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    /Foto: ia
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Regalos según su personalidad: ¿Qué tipo de hombre es?

  • El Techie / Gamer: No fallas con unos audífonos con cancelación de ruido de última generación o una suscripción a servicios de gaming en la nube.
  • El Foodie / Parrillero: Un set de cuchillos de acero de Damasco o una caja de cata de cafés de origen son tendencia este año.
  • El Fitness: Relojes inteligentes con medición de recuperación muscular o una pistola de masaje portátil.

Experiencias: El regalo que no ocupa espacio, pero deja huella

A veces, el mejor regalo no viene en una caja. Considera:

  1. Cata de licores: Un taller presencial de whisky o cervezas artesanales.
  2. Aventura: Un pase para karts, simuladores de vuelo o una tarde de senderismo guiado.
  3. Bienestar: Un bono para un spa masculino o una sesión de barbería premium (experiencia "Old School").
Día del Hombre 2026
Día del Hombre 2026
/Foto: ia

Ideas de bajo presupuesto que parecen de lujo

No necesitas gastar una fortuna para quedar bien. Los detalles personalizados son la clave:

  • Un termo de alta calidad grabado con sus iniciales.
  • Un organizador de escritorio en madera para sus dispositivos.
  • Un libro de su autor favorito con una dedicatoria escrita a mano.

Puedes leer: Día del Hombre 2025: Mensajes especiales para enviar por WhatsApp a novio, esposo y amante

Por qué celebramos el Día del Hombre

Más allá de los objetos, esta fecha busca promover modelos masculinos positivos y cuidar la salud de los hombres. Elegir un regalo que fomente su bienestar (como un curso de cocina o equipo deportivo) es una forma de decir "me importa tu salud y tu felicidad".

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El regalo perfecto es aquel que demuestra que conoces sus gustos y pasiones. Ya sea algo tecnológico o un detalle hecho a mano, lo importante es la intención detrás del gesto.

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