Jhon Alex Castaño tuvo emotivo gesto con un músico callejero en Bogotá: “Pa' ayudar”

Jhon Alex Castaño reconocido cantante, se convirtió en tendencia nacional tras protagonizar un emotivo acto de solidaridad en Bogotá. Tanto es así que el artista habló personalmente con Juan Sebastián Alvarado, un joven músico callejero cuya historia se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó porque Juan Alvarado compartió un video en el que se observa cómo es reducido por uniformados de la policía en las inmediaciones del centro comercial Parque La Colina. Esto debido a que según el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo debido a las quejas que hubo contra el joven.

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Situación por la cuál, el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, defendió la actuación de los uniformados asegurando que se solicitó al joven retirarse del sitio y que fue necesario el "uso proporcional de la fuerza."



Mientras tanto, Alvarado comentó haber pasado varias horas retenido, y terminó recibiendo un comparendo por irrespeto a la autoridad y, lo más doloroso según él, haber perdido temporalmente sus herramientas de trabajo y a su perrita, Delta.

¿Cuál fue el gesto que tuvo Jhon Alex Castaño sobre el joven?

Ante está situación, Jhon Alex Castaño decidió tomar acción. Por lo cuál, antes de encontrarse con el joven, el intérprete visitó un almacén de instrumentos musicales donde eligió una guitarra nueva para entregársela como regalo, hecho que fue registrado en sus redes sociales.

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Por medio de su Instagram, se puede observar a Jhon Alex Castaño entregando la guitarra al joven, sino también dos bultos de alimento para Delta, la mascota que conmovió a miles de internautas durante el incidente policial. Además mencionó que con este gesto busca apoyar al joven en su carrera.

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De igual forma, también el cantante aprovechó para dedicarle unas palabras de aliento. "cuando una puerta se cierra, mil se abren". Además según mencionó que se sintió identificado con la lucha del joven, pues él mismo enfrentó inicios difíciles en su carrera.

"Estamos en este mundo pa ayudar", escribió Jhon Alex Castaño en sus plataformas digitales, resaltando la importancia de la empatía en el gremio artístico. Este acto ha sido ampliamente aplaudido por sus seguidores, en especial por la forma que decidió apoyar al joven que se encuentra comenzando su carrera musical.

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