Jhon Alex Castaño enfrenta nuevo luto tras fallecimiento de Yeison Jiménez; un infarto

Jhon Alex Castaño volvió a conmover a sus seguidores al anunciar una nueva pérdida personal, ocurrida pocos días después del fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez. El cantante de música popular compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que no había tenido fuerzas para hacerlo público en el momento en que ocurrió.

El artista contó que el ser querido que falleció fue su caballo llamado ‘Morocho’, un equino que lo acompañó durante varios años y que estuvo presente en etapas importantes de su carrera. Según relató, la pérdida ocurrió días atrás, pero decidió hablar cuando se sintió con ánimo para hacerlo.

En el video, Jhon Alex Castaño explicó que ‘Morocho’ no era un animal cualquiera dentro de su vida. Para él, representaba compañía y recuerdos ligados a momentos profesionales y personales. De acuerdo con su testimonio, el caballo apareció en uno de sus videos más recordados y muchos seguidores lo identificaban por ese trabajo audiovisual.

El cantante señaló que el equino sufrió un infarto fulminante, lo que hizo que la situación se presentara de manera repentina. Esa experiencia, según explicó, fue especialmente difícil porque nunca antes había pasado por la despedida de un animal que consideraba parte de su entorno cercano.

“Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, expresó Jhon Alex Castaño en su mensaje.

Yeison Jiménez le regaló canción a Jhon Alex Castaño /Foto: YouTube Yeison Jiménez

Seguidores envían mensajes de apoyo a Jhon Alex Castaño

Sus palabras generaron una reacción inmediata entre quienes siguen su carrera, teniendo en cuenta que la noticia llega poco tiempo después del fallecimiento de Yeison Jiménez, un golpe que ya había afectado al cantante. La suma de ambas pérdidas hizo que muchos usuarios resaltaran la carga emocional que atraviesa el artista en este momento.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde los seguidores destacaron la forma sincera en la que Jhon Alex Castaño habló de su caballo y de lo que significó para él. Varios recordaron las imágenes en las que ‘Morocho’ aparecía junto al artista y lo relacionaron con etapas específicas de su trayectoria musical.

Además de los mensajes del público, personas cercanas al cantante también se pronunciaron. Entre ellos, el mánager de Alzate, quien escribió un mensaje en el que manifestó su tristeza por la noticia. “Lo siento, negro. Sé cómo lo amabas, pérdidas del corazón. Ánimo, te quiero mucho”, fue una de las frases que se conocieron tras la publicación.

