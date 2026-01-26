Yina Calderón responde a Robinson Díaz tras críticas a influencers: "Pues salado"

Yina Calderón volvió a ser tendencia luego de responder públicamente a las declaraciones que hizo Robinson Díaz sobre los influencers. La empresaria y creadora de contenido habló sin rodeos y dejó varias frases que rápidamente se movieron por redes sociales, donde el tema ya venía generando discusión entre seguidores del actor y defensores del mundo digital.

La polémica se originó después de que Robinson Díaz hiciera comentarios críticos sobre los influenciadores, cuestionando el lugar que ocupan frente a profesiones tradicionales del entretenimiento. Esas palabras generaron reacciones inmediatas, y muchos usuarios comenzaron a pedirle a Yina Calderón que se pronunciara, teniendo en cuenta su visibilidad en plataformas y su historial de respuestas directas.

Yina decidió hablar y lo hizo con su estilo habitual: directo y sin filtros. Aunque comenzó aclarando que admira al actor y que lo considera un referente en su profesión, también dejó claro que no estaba de acuerdo con su postura frente a los creadores de contenido. “Soy admiradora de él, es un maestro”, expresó antes de entrar de lleno en su respuesta.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue cuando defendió la libertad de cada persona para escoger su camino profesional. “Cada persona es dueña de su vida y hace lo que quiere con ella”, dijo, resaltando que no todos deben recorrer la misma ruta para tener éxito o reconocimiento.

Otra de sus frases que se volvió viral fue: “Al que no le alumbró la estrella, pues salado”. Con esa expresión, Yina dio a entender que el éxito depende de muchos factores y que nadie debería juzgar el camino que otros toman para salir adelante. Sus palabras fueron replicadas en videos, memes y publicaciones que circularon durante horas en redes sociales.

La empresaria también se refirió a la idea de que algunos cuestionan los ingresos de los influencers. En ese punto fue contundente al decir: “Si siendo villana se le llenan los bolsillos, ¿qué culpa tiene uno?”. Con esa frase defendió el derecho de los creadores digitales a recibir ingresos por su trabajo, sin importar el tipo de contenido que produzcan.

Yina Calderón expresó su admiración por el actor

Yina recordó además una experiencia personal que tuvo con Robinson Díaz, señalando que siempre lo ha visto como un profesional respetable. Sin embargo, explicó que eso no significa que tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice, especialmente cuando se trata de un debate que involucra a miles de personas que viven de las plataformas digitales.

Su intervención se dio luego de que la controversia creciera en redes sociales, donde seguidores del actor respaldaban su postura y otros defendían a los influenciadores como una nueva forma de trabajo dentro del entretenimiento. Para Yina, el punto principal es el respeto por los distintos caminos laborales y la comprensión de que los tiempos han cambiado.

La empresaria insistió en que hoy existen muchas formas de generar contenido y de conectar con el público, y que no todas pasan por los escenarios tradicionales de la televisión o el cine. Según ella, ese cambio no debería verse como una amenaza, sino como una transformación natural del medio.

Tras sus declaraciones, la reacción fue inmediata. Sus seguidores celebraron que saliera a defender el trabajo digital, mientras otros usuarios cuestionaron su tono.