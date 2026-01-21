Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así frenó Luisa Fernanda W las duras críticas de Robinson Díaz a influencers

Así frenó Luisa Fernanda W las duras críticas de Robinson Díaz a influencers

La creadora de contenido se pronunció luego de que el actor hiciera comentarios sobre los influencers y defendió la labor de quienes trabajan en la industria digital.

Así respondió Luisa Fernanda a Robinson Díaz por críticas a influencers
Luisa Fernanda y Robinson Díaz
Foto: fotomontaje realizado por La kalle; imágenes tomadas de Instagram Luisa Fernanda y Caracol TV
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

La creadora de contenido Luisa Fernanda W ofreció una respuesta pública tras las declaraciones que hizo el actor Robinson Díaz sobre los influenciadores, comentarios que se difundieron y generaron debate en redes sociales.

En una entrevista reciente, Díaz, conocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, expresó una opinión crítica sobre los creadores de contenido digital, refiriéndose al fenómeno con comentarios duros que rápidamente se viralizaron en internet.

Puedes leer:El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos y dejarlos como nuevos

Repuesta de luisa Fernanda W a Robinson Díaz ante la crítica de los influencers

Frente a esto, Luisa Fernanda W, cuyo nombre de pila es Luisa Fernanda Cataño Ríos, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que aclaró que siente admiración por la carrera del actor pero que no considera justa la generalización sobre todos los influencers.

“A mí Robinson Díaz me parece espectacular, amo su carrera como actor y lo admiro muchísimo, pero ya que se abrió esta conversación, quiero dar mi opinión”, afirmó la influenciadora paisa.

De igual manera, señaló que entiende de dónde puede venir la percepción expresada por Robinson pero que no es representativa de toda la industria digital.

La creadora de contenido también resaltó que detrás de muchos creadores hay equipos completos de trabajo, incluyendo camarógrafos, editores, maquilladores, community managers y diseñadores, lo que implica generación de empleo y desarrollo de proyectos profesionales en el país.

“Colombia tiene muchos creadores preparados, disciplinados, responsables y con una ética de trabajo de verdad impecable. Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad”, afirmó Luisa Fernanda W.

Adiconal subraya que cada industria creativa tiene características propias y que no debería buscárseles comparaciones simplistas.

Su pronunciamiento también menciona que la diversidad de talentos y enfoques dentro de los medios digitales contribuye al ecosistema cultural y laboral, y que generalizar sobre el trabajo de los influenciadores no toma en cuenta esa complejidad.

Puedes leer: Adriana Arango habló de polémicas palabras de Robinson Díaz sobre los influencers

Esto fue lo que dijo Robinson Díaz de los influencers

Unas declaraciones recientes del actor Robinson Díaz generaron una intensa controversia en redes sociales y reavivaron una discusión de fondo sobre el rol que hoy ocupan los influenciadores en la sociedad.

Durante una entrevista concedida al pódcast Senderos de éxito, el actor, de 59 años, habló abiertamente sobre los creadores de contenido y cuestionó con la popularidad en plataformas digitales diciendo:“Estamos plagados de influencers y de un poco de idi... y pende... que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento”.

Mira también: Luisa Fernanda W entra al mundo Disney: su debut en Zootopia 2

