Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
JESSICA CEDIEL RESPONDE A CRÍTICAS POR FOTOS DEL FUNERAL DE SU PAPÁ
TRES NIÑOS QUEDARON ATRAPADOS EN SU CASA TRAS INCENDIO,
TIERNO ROBO DE UN PERRO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos y dejarlos como nuevos

El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos y dejarlos como nuevos

Luisa Fernanda W reveló su truco para limpiar tenis blancos y mantenerlos impecables. Un ingrediente sencillo, económico y fácil de usar sorprendió a sus seguidores.

El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos
El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos
/Foto: Instagram @luisafernandaw /IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Luisa Fernanda W volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por un proyecto personal ni por una aparición pública, sino por un consejo práctico que llamó la atención de miles de personas.

La influenciadora antioqueña compartió el método que utiliza para limpiar sus tenis blancos y conservarlos como nuevos, un tema que siempre genera interés entre quienes buscan mantener su calzado en buen estado.

Puedes leer: Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Te puede interesar

  1. Fallece a los 26 años famosa actriz de Disney; revelan causas
    Fallece a los 26 años famosa actriz de Disney; revelan causas
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Fallece a los 26 años famosa y querida actriz de Disney; su hijito vio todo

  2. Gobierno anuncia alza en los peajes para 2026 y explica cómo será el ajuste.jpg
    Gobierno anuncia alza en los peajes para 2026 y explica cómo será el ajuste
    Foto: Invías
    Economía

    Confirmado: los peajes subirán en 2026 y ya hay fecha para el nuevo ajuste

El tip fue revelado a través de sus historias en Instagram, plataforma donde supera los 18 millones de seguidores. Allí, Luisa mostró paso a paso cómo logra que sus zapatos luzcan relucientes, especialmente esos pares blancos que suelen ensuciarse con facilidad y que, para muchos, resultan difíciles de mantener impecables.

Los tenis blancos son uno de los favoritos en cualquier clóset. Combinan con todo y aportan un estilo limpio y fresco, pero también tienen un gran inconveniente: cualquier mancha se nota de inmediato. El uso diario, el polvo, el contacto con el suelo y hasta el roce con otras superficies hacen que se vean opacos en poco tiempo.

Por eso, muchas personas prueban distintos productos y técnicas para limpiarlos, desde jabones especiales hasta mezclas caseras que no siempre dan el resultado esperado. En ese contexto, el truco de Luisa Fernanda W llamó la atención por su sencillez y por el ingrediente principal que utiliza.

Publicidad

Luisa Fernanda W, influencer colombiana
Luisa Fernanda W, influencer colombiana
Foto: Instagram @luisafernandaw

El ingrediente ‘mágico’ que usa Luisa Fernanda W

Según explicó la influenciadora, no se trata de un producto costoso ni difícil de conseguir. El elemento clave es el removedor de uñas, acompañado de un pedazo de algodón o un paño ligeramente húmedo. Con estos dos elementos, Luisa limpia principalmente las partes blancas del calzado, en especial la entresuela.

Publicidad

Puedes leer: Pipe Bueno saca a la luz de donde nació la canción Dime Qué Prefieres, ¿por Luisa?

Mientras mostraba el proceso, la creadora de contenido dejó ver cómo, con solo pasar el algodón impregnado con removedor, la suciedad desaparecía casi de inmediato. “Miren esto, es como magia, quedan como nuevos”, comentó, sorprendida por el resultado, aunque aclaró que es una técnica que ella usa con frecuencia.

Además, explicó que gracias a este método logra mantener todos sus zapatos limpios sin necesidad de procesos largos o productos especializados. “Yo por eso mantengo mis zapatos todos limpiecitos, un removedor y sale”, agregó en el video.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes

Chismes de famosos

Consejos del hogar

Influenciador digital