El truco de Luisa Fernanda W para limpiar tenis blancos y dejarlos como nuevos

Luisa Fernanda W volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por un proyecto personal ni por una aparición pública, sino por un consejo práctico que llamó la atención de miles de personas.

La influenciadora antioqueña compartió el método que utiliza para limpiar sus tenis blancos y conservarlos como nuevos, un tema que siempre genera interés entre quienes buscan mantener su calzado en buen estado.

El tip fue revelado a través de sus historias en Instagram, plataforma donde supera los 18 millones de seguidores. Allí, Luisa mostró paso a paso cómo logra que sus zapatos luzcan relucientes, especialmente esos pares blancos que suelen ensuciarse con facilidad y que, para muchos, resultan difíciles de mantener impecables.

Los tenis blancos son uno de los favoritos en cualquier clóset. Combinan con todo y aportan un estilo limpio y fresco, pero también tienen un gran inconveniente: cualquier mancha se nota de inmediato. El uso diario, el polvo, el contacto con el suelo y hasta el roce con otras superficies hacen que se vean opacos en poco tiempo.

Por eso, muchas personas prueban distintos productos y técnicas para limpiarlos, desde jabones especiales hasta mezclas caseras que no siempre dan el resultado esperado. En ese contexto, el truco de Luisa Fernanda W llamó la atención por su sencillez y por el ingrediente principal que utiliza.

El ingrediente ‘mágico’ que usa Luisa Fernanda W

Según explicó la influenciadora, no se trata de un producto costoso ni difícil de conseguir. El elemento clave es el removedor de uñas, acompañado de un pedazo de algodón o un paño ligeramente húmedo. Con estos dos elementos, Luisa limpia principalmente las partes blancas del calzado, en especial la entresuela.

Mientras mostraba el proceso, la creadora de contenido dejó ver cómo, con solo pasar el algodón impregnado con removedor, la suciedad desaparecía casi de inmediato. “Miren esto, es como magia, quedan como nuevos”, comentó, sorprendida por el resultado, aunque aclaró que es una técnica que ella usa con frecuencia.

Además, explicó que gracias a este método logra mantener todos sus zapatos limpios sin necesidad de procesos largos o productos especializados. “Yo por eso mantengo mis zapatos todos limpiecitos, un removedor y sale”, agregó en el video.