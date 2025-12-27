Publicidad

Fallece a los 26 años famosa y querida actriz de Disney; su hijito vio todo

Fallece a los 26 años famosa y querida actriz de Disney; su hijito vio todo

Una reconocida actriz vinculada a producciones de Disney falleció a los 26 años. Autoridades entregaron detalles sobre lo ocurrido y el caso sigue bajo investigación.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

La comunidad artística internacional amaneció con una noticia que generó conmoción: Imani Dia Smith, actriz reconocida por interpretar a Nala en el musical El Rey León en Broadway, falleció a los 26 años en su residencia de Edison, Nueva Jersey.

El hecho ocurrió en la mañana del pasado domingo y desde entonces el caso ha sido seguido de cerca por las autoridades y por seguidores de su carrera.

Según información divulgada por medios estadounidenses, una llamada a los servicios de emergencia alrededor de las 9:00 de la mañana alertó sobre la situación en la vivienda de la joven actriz.

Imani fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde el personal médico intentó atenderla, pero horas después se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones que presentaba.

Dos días después de lo ocurrido, el martes, las autoridades informaron sobre la detención de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de la actriz. De acuerdo con la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe del departamento de Policía, Thomas Bryan, el hombre fue puesto bajo custodia tras avanzar la investigación y recopilar información clave sobre lo sucedido en la vivienda.

Puedes leer: Así luce hoy el elenco de La usurpadora, 25 años después del éxito que marcó época

La actriz tenía un hijito pequeño

Las autoridades también indicaron que, durante el hecho, el hijo pequeño de Imani, de apenas tres años, se encontraba presente en el lugar, por lo que se le atribuyen cargos adicionales relacionados con la integridad del menor.

Imani Dia Smith había logrado abrirse camino en uno de los escenarios más exigentes del mundo. Su participación en el musical El Rey León le permitió destacarse por su talento, disciplina y carisma, cualidades que le ganaron el cariño del público y el respeto de sus compañeros. Para muchos, su nombre empezaba a consolidarse como una de las nuevas figuras con proyección dentro del teatro musical.

