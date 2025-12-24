Así luce hoy el elenco de La usurpadora, 25 años después del éxito que marcó época

Han pasado 25 años desde que La usurpadora se convirtió en una de las telenovelas más vistas y comentadas de América Latina. Estrenada en 1998 y retransmitida en múltiples ocasiones en Colombia, incluida su emisión por Caracol Televisión, la historia de las gemelas Paola Bracho y Paulina Martínez sigue viva en la memoria del público.

Hoy, en 2025, los actores que dieron vida a esos personajes ya recorren caminos muy distintos, pero su paso por esta producción de Televisa continúa siendo uno de los hitos más recordados de sus carreras.

La novela no solo atrapó por su trama cargada de giros, sino por un elenco que logró conectar con millones de televidentes noche tras noche. A más de dos décadas de su estreno, el tiempo dejó huella en cada uno de ellos.

Gabriela Spanic: Paola Bracho y Paulina Martínez

Gabriela Spanic fue el alma de la historia al interpretar a las gemelas Paola Bracho y Paulina Martínez. Su reto actoral marcó un antes y un después en su carrera.

Aunque en aquel momento debió trabajar intensamente para neutralizar su acento venezolano, su desempeño fue clave para el éxito de la producción. Tras La usurpadora, siguió ligada a la televisión durante varios años. Hoy, a 25 años de ese fenómeno, su nombre sigue asociado a uno de los personajes más icónicos de las telenovelas.

Fernando Colunga: Carlos Daniel Bracho

El galán de la historia fue Fernando Colunga, quien interpretó a Carlos Daniel Bracho. Su personaje consolidó su imagen como uno de los actores más queridos del género. Con el paso de los años, Colunga se mantuvo vigente en la televisión mexicana y latinoamericana, construyendo una de las trayectorias más sólidas del medio. En 2025 continúa siendo una figura respetada, con una carrera marcada por disciplina y bajo perfil.

Arturo Peniche: Edmundo Serrano

Otro rostro clave fue Arturo Peniche, quien dio vida al abogado Edmundo Serrano. Su personaje aportó equilibrio y sensibilidad a la historia. Hoy, más de dos décadas después, Peniche sigue siendo recordado por este rol, mientras su vida personal y familiar ha permanecido estable, con hijos que también incursionaron en la actuación.

Juan Pablo Gamboa: Willy Montero

El colombiano Juan Pablo Gamboa interpretó a Willy Montero, uno de los personajes más polémicos de la novela. Tras La usurpadora, su carrera continuó tanto en Colombia como en producciones internacionales. En estos 25 años, ha participado en múltiples series y telenovelas que lo mantienen vigente en la memoria del público.

Dominika Paleta: Gema Durán Bracho

Dominika Paleta, quien encarnó a Gema Durán Bracho, construyó posteriormente una carrera constante en la televisión mexicana. Su personaje fue clave en varios conflictos de la trama y, con el paso del tiempo, la actriz consolidó su lugar en distintas producciones dramáticas.

Mario Cimarro: Luciano Alcántara

El cubano Mario Cimarro interpretó a Luciano Alcántara, uno de los intereses de Paola Bracho. Tras el éxito de la novela, su carrera tomó rumbos distintos, alternando la actuación con proyectos personales. Hoy es recordado por su participación en varias producciones que marcaron la televisión latinoamericana.

Sergio Miguel: Carlitos Bracho y María Solares: Lisette Bracho

Los actores infantiles también dejaron huella. Sergio Miguel, quien dio vida a Carlitos Bracho, participó en otras producciones poco tiempo después, pero luego se alejó de la actuación. Por su parte, María Solares, recordada como Lisette Bracho, decidió llevar una vida lejos de los reflectores. Con los años se formó profesionalmente y hoy mantiene presencia digital contando su experiencia desde otra perspectiva.