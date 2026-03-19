Mapa Estéreo Picnic 2026: todo lo que debes saber para disfrutar del festival

El Festival Estéreo Picnic 2026 se realizará nuevamente en Bogotá y mantendrá su formato de tres días de música, cultura y experiencias. Cada año, miles de asistentes disfrutan de artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. El Mapa Estéreo Picnic permite a los visitantes conocer la distribución de escenarios, zonas de gastronomía, actividades y servicios para planear mejor su recorrido.

Este año, la organización confirmó la inclusión de nuevas zonas temáticas, más actividades complementarias y una oferta variada de servicios que buscan mejorar la experiencia de los asistentes desde que ingresan hasta que salen del parque.

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Zonas principales del Estéreo Picnic 2026: guía de escenarios y áreas clave

El Estéreo Picnic 2026 está dividido en varias zonas temáticas que ayudan a los visitantes a orientarse y sacar el máximo provecho del evento:



Escenarios principales: donde se concentran los artistas más importantes

donde se concentran los artistas más importantes Zona gastronómica: con restaurantes, puestos de comida y opciones para todos los gustos

con restaurantes, puestos de comida y opciones para todos los gustos Área de descanso: espacios con sombra y lugares para relajarse

espacios con sombra y lugares para relajarse Zona de bienestar: actividades relacionadas con salud, descanso y entretenimiento

actividades relacionadas con salud, descanso y entretenimiento Puntos de servicios: baños, atención médica y áreas de información

Cada zona está señalizada en el mapa oficial, lo que permite a los asistentes planear su recorrido y conocer dónde se ubica cada elemento clave del festival.



Mapa Estéreo Picnic 2026 Foto: @festereopicnic

¿Qué hacer en Estéreo Picnic 2026?

Además de los conciertos, Estéreo Picnic 2026 ofrece diferentes actividades complementarias para hacer la experiencia más completa. Entre estas se encuentran:



Experiencias interactivas: espacios con actividades visuales o tecnológicas

espacios con actividades visuales o tecnológicas Artes y cultura: instalaciones artísticas y exhibiciones

instalaciones artísticas y exhibiciones Energías y descanso: áreas habilitadas para relajarse entre presentaciones

El mapa incluye información clave sobre los puntos de ingreso y salida del festival. Los asistentes deben verificar con anticipación en cuál puerta deben entrar según el tipo de entrada que adquirieron, ya que hay accesos diferenciados según la localidad o zona.

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La organización recomienda llegar con tiempo, especialmente en las horas de mayor afluencia, y revisar las rutas sugeridas para evitar congestiones.

Para quienes llegan desde fuera de Bogotá, la ciudad cuenta con múltiples opciones de transporte público, taxis y servicios de movilidad, lo que facilita la llegada al lugar del evento desde diferentes puntos.

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Una de las novedades de este año es la ampliación de la zona gastronómica. El mapa del festival indica la ubicación de restaurantes, barras de bebidas, puntos de hidratación y puestos de snacks.

Los asistentes encontrarán opciones variadas, desde comidas tradicionales hasta propuestas internacionales. Además, el festival habilita puntos de venta rápida para quienes prefieren consumir alimentos ligeros entre presentaciones.