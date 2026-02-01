Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ¿AÑO DEL URBANO EN LOS GRAMMY?
KAROL G Y FEID GRAMMY 2026
PAOLA JARA EN LOS GRAMMY 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Esta fue la suerte de J Balvin y Feid en los Grammys 2026: así les fue en sus categorías

Esta fue la suerte de J Balvin y Feid en los Grammys 2026: así les fue en sus categorías

Los artistas colombianos conocieron su suerte en los premios más importantes de la música en la ceremonia realizada en el Crypto.com Arena.

Así le fue a Feid y J Balvin en los Grammys
Esta fue la suerte de J Balvin y Feid en los Grammys 2026: así les fue en sus categorías
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Este domingo 1 de febrero de 2026, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, con varios colombianos entre los nominados, como es el caso de J Balvin, Feid, Andrés Cepeda, Karol G, Bomba Estéreo, Grupo Niche, entre otros.

Para la categoría el Mejor Álbum de Música Urbana, J Balvin se encontraba nominado por "Mixteip", el cual fue lanzado en julio de 2025 como un homenaje al reguetón de la vieja escuela, según el artista. Quién afirmó que este trabajo llegó a combinar urbanos, trap y toques tropicales, además de incluir colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, Stormzy, entre otros.

Puedes leer: Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja

Así mismo, el cantante Salomón Villada Hoyos o más conocido como Feid, también se encontraba nominado en esta categoría, por su álbum FERXXO VOL X: Sagrado, el cual contiene 15 canciones, en el cual según el artista es una forma de volver a sus raíces.

Te puede interesar

  1. Gloria Estefan y Natalia Lafourcade ganan grammys 2026
    Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos
    Foto: imagen tomada de AP
    Farándula

    Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos

  2. Bad Bunny se lleva su primer premio en la edición 68 de los Grammy
    Bad Bunny en los Grammy 2026
    Foto: AFP
    Música

    Bad Bunny obtiene su primer Grammy por Mejor Interpretación de Música Global

Sin embargo, los colombianos también se encontraban compitiendo contra Nicki Nicole, Trueno, Yandel y Bad Bunny, siendo este último el ganador con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, así mismo, compartió un discurso sobre la actual situación de Estados Unidos con los latinos.

¿Cómo les fue a los otros colombianos en los Grammys 2026?

Por otro lado, en la categoría Mejor Álbum de pop latino, Andrés Cepeda con “Bogotá” y Karol G con “Tropicoqueta”, estuvieron nominados en esta modalidad. Sin embargo, la ganadora fue la mexicana Natalia Lafourcade, quien se llevó el gramófono por su producción “Cancionera”.

Puedes leer: “Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys

Sumado a esto, Aterciopelados y Bomba Estéreo estaban nominados en Mejor Álbum de Rock por Genes Rebelde y Rawayana, respectivamente. Pero, el ganador de esta categoría fue, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso gracias a su disco Papota.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda
    Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda
    Foto: Redes Andrés Cepeda
    Música

    Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda

  2. Lady Gaga se presentará en los Premios Grammy 2026, ¿su noche más decisiva?
    Lady Gaga se presentará en los Premios Grammy 2026, ¿su noche más decisiva?
    Foto: Redes de Lady Gaga y Grammy
    Música

    Lady Gaga se presentará en los Premios Grammy 2026, ¿su noche más decisiva?

Paola Jara se encontraba en la categoría de Mejor Álbum de música mexicana por su disco Sin Rodeos, siendo la primera colombiana nominada en este apartado. Donde, terminó llevándose el gramófono Carín León con Palabra de To’s (Seca).

Publicidad

Finalmente, Grupo Niche con Clásicos 1.0, buscaba conseguir su segundo Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical. Sin embargo, este galardón se lo llevó Gloria Estefan con Raíces.

Mira también: Los 3 artistas anglo que marcan los Grammy 2026

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

J Balvin

Premios Grammy

Feid