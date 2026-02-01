Esta fue la suerte de J Balvin y Feid en los Grammys 2026: así les fue en sus categorías

Este domingo 1 de febrero de 2026, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, con varios colombianos entre los nominados, como es el caso de J Balvin, Feid, Andrés Cepeda, Karol G, Bomba Estéreo, Grupo Niche, entre otros.

Para la categoría el Mejor Álbum de Música Urbana, J Balvin se encontraba nominado por "Mixteip", el cual fue lanzado en julio de 2025 como un homenaje al reguetón de la vieja escuela, según el artista. Quién afirmó que este trabajo llegó a combinar urbanos, trap y toques tropicales, además de incluir colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, Stormzy, entre otros.

Puedes leer: Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja



Así mismo, el cantante Salomón Villada Hoyos o más conocido como Feid, también se encontraba nominado en esta categoría, por su álbum FERXXO VOL X: Sagrado, el cual contiene 15 canciones, en el cual según el artista es una forma de volver a sus raíces.



Sin embargo, los colombianos también se encontraban compitiendo contra Nicki Nicole, Trueno, Yandel y Bad Bunny, siendo este último el ganador con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, así mismo, compartió un discurso sobre la actual situación de Estados Unidos con los latinos.



¿Cómo les fue a los otros colombianos en los Grammys 2026?

Por otro lado, en la categoría Mejor Álbum de pop latino, Andrés Cepeda con “Bogotá” y Karol G con “Tropicoqueta”, estuvieron nominados en esta modalidad. Sin embargo, la ganadora fue la mexicana Natalia Lafourcade, quien se llevó el gramófono por su producción “Cancionera”.

Puedes leer: “Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys

Sumado a esto, Aterciopelados y Bomba Estéreo estaban nominados en Mejor Álbum de Rock por Genes Rebelde y Rawayana, respectivamente. Pero, el ganador de esta categoría fue, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso gracias a su disco Papota.

Publicidad

Paola Jara se encontraba en la categoría de Mejor Álbum de música mexicana por su disco Sin Rodeos, siendo la primera colombiana nominada en este apartado. Donde, terminó llevándose el gramófono Carín León con Palabra de To’s (Seca).

Publicidad

Finalmente, Grupo Niche con Clásicos 1.0, buscaba conseguir su segundo Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical. Sin embargo, este galardón se lo llevó Gloria Estefan con Raíces.

Mira también: Los 3 artistas anglo que marcan los Grammy 2026