La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda

Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda

El cantautor bogotano reveló los detalles íntimos de su nominación al Grammy Anglo y cómo su álbum más personal se transformó en un fenómeno que celebra la identidad de su tierra natal.

Foto: Redes Andrés Cepeda
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

La música colombiana atraviesa un momento sin precedentes en la escena internacional. Con una delegación histórica de artistas nominados a los premios de la Academia de la Grabación en Estados Unidos, Andrés Cepeda se erige como uno de los grandes protagonistas.

Desde las vibrantes calles de Los Ángeles, en una conexión directa con El Klub de La Kalle, Cepeda compartió su entusiasmo por estar nominado en la categoría de “Best Latin Pop Album” gracias a su más reciente obra maestra: Bogotá.

Este reconocimiento llega en un punto de madurez absoluta para el artista, quien ya se alzó con el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Tradicional por este mismo trabajo el año pasado.

Sin embargo, la nominación al "Grammy Americano" o Anglo representa un peldaño distinto, ya que es el gremio de expertos, productores y músicos de la industria global quien califica la excelencia del material.

En esta competencia, Cepeda comparte categoría con figuras de la talla de Karol G, Alejandro Sanz y Natalia Lafurcade, lo que subraya la salud y la calidad de la exportación cultural colombiana en la actualidad.

Un tributo a la capital: El alma y la arquitectura sonora de ‘Bogotá’

Lo que hace que este álbum sea una pieza de colección es su origen y concepto. A diferencia de sus proyectos anteriores, que se construyeron de manera fragmentada en diversos estudios y con múltiples productores, Bogotá nació de una "sola sentada".

Durante un mes completo, Cepeda se instaló en un estudio icónico de Los Ángeles —famoso por ser el lugar donde se grabó el histórico We Are the World— para trabajar bajo la visión de los reconocidos productores colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

El álbum es, en esencia, una carta de amor a su ciudad. Cepeda buscó capturar las historias de su vida, su crecimiento y su conexión con la capital colombiana, utilizando un método de grabación "a la antigüita" con el mismo grupo de músicos durante toda la sesión.

Este proceso orgánico permitió que canciones como "Cariñito" (con Los Ángeles Azules), "Imagínate" (con Luis Fonsi) y colaboraciones con Morat, Ha*Ash y Andrés Obregón adquirieran una cohesión sonora única.

El artista también destacó que parte del disco se finalizó en los estudios Audiovisión de Bogotá, buscando rescatar ese sonido nostálgico de sus primeros éxitos como El Carpintero.

Andrés Cepeda habla sobre Celia Cruz

Durante su intervención en El Klub de La Kalle, Cepeda no solo habló del presente, sino que trazó una hoja de ruta ambiciosa para su carrera.

Uno de los anuncios más sorprendentes fue la próxima publicación de "Andrés Cepeda Big Band 2", un álbum grabado en vivo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Este disco incluirá un tesoro histórico: una colaboración con la legendaria Celia Cruz, basada en una cinta que Cepeda encontró de cuando trabajaba como asistente de grabación siendo muy joven.

Este proyecto, que explora géneros como el bolero y la música tropical, verá la luz a finales del primer semestre de 2026, seguido por un nuevo álbum de estudio en septiembre u octubre del mismo año.

Mientras tanto, el artista se prepara para una gira internacional exhaustiva que lo llevará a México, Ecuador, Chile, Alemania y Estados Unidos.

Con la humildad que lo caracteriza, Cepeda confesó que, a pesar de su experiencia, aún siente el "modo fan" al estar rodeado de estrellas mundiales en la ceremonia de los Grammy, aunque prometió mantener la serenidad mientras representa con orgullo el tricolor colombiano.

Mira la entrevista completa:

