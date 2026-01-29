Justin Bieber sorprende a seguidores con anunció de cara a los Grammys 2026

Después de más de cuatro años sin asistir a los Grammys, en la edición de este 2026, el reconocido artista Justin Bieber anunció que estará presente y volverá a presentarse ante el público este 1 de febrero.

De igual forma, el cantante también se encuentra como uno de los principales candidatos en los reconocimientos de la academia, donde se encuentra nominado a álbum del año, mejor álbum pop vocal, mejor interpretación vocal pop solista y mejor interpretación de R&B. Esto tras tener un tiempo de inactividad de 3 años.

Recordemos que la presentación de Justin Bieber fue confirmada por la Academia, en la cual se espera que interprete el sencillo “Daisies”, incluido en Swag, el primero de sus dos discos recientes que fue bien recibido por sus seguidores.



Por otro lado, también se espera la asistencia de Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, SOMBR, The Marías y el dúo Clipse junto a Pharrell Williams.

¿Justin Bieber se puede reencontrar con Selena Gómez en los Grammys 2026?

Una vez se confirmó la participación de Justin Bieber para estos premios, los seguidores en redes sociales se percataron que en este evento también estará Selena Gómez, lo que indicaría su reencuentro después del año 2017, en el cual fue el último tiempo en el que se vieron juntos antes de su ruptura.

Tanto es así que la última imagen que se conoció de ellos fue en noviembre de 2017, cuando fueron fotografiados durante una salida casual en Los Ángeles. Sin embargo, a finales de marzo del 2018 terminaron su relación. Tanto es así que desde entonces no habían coincidido en eventos de esta magnitud.

El final definitivo de esta relación se presentó cuando Justin Bieber se comprometió con Hailey Baldwin, con quien se casó ese mismo año. A partir de entonces, ambos tomaron caminos completamente distintos, alejados no solo como pareja, sino también del ámbito público compartido.

Sin embargo, pese a la especulación de las personas en redes sociales, es poco probable que se de un reencuentro entre ellos. Esto se debe a que el cantante de Canadá es artista invitado, mientras que Selena se encuentra nominada con “Bluest Flame” a “Best Pop Dance Recording”

