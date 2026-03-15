Se acaba el 'hotel mamá' en Colombia: Ley permite que padres desalojen a sus hijos

Si pensabas que el monto de la cuota alimentaria estaba escrito en piedra, te tengo noticias que te van a interesar. En Colombia, el panorama legal para los padres está cambiando y el bolsillo podría sentir un alivio inesperado si se dan ciertas condiciones en el hogar de tu hijo.

Resulta que la ley permite ajustar lo que pagas no solo por tus ingresos, sino por quién más vive bajo ese techo.

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Imagina este escenario: tu hijo vive con su madre en un apartamento donde el arriendo y los servicios suman $1.500.000 mensuales.



En el papel, ese gasto se dividía entre dos: la mamá y el menor, dándole a cada uno una carga de $750.000. De esos $750.000 que le tocan al niño, tú y la madre deben responder equitativamente.

Pero, ¿qué pasa si entra un tercero a la ecuación? Si tu ex consigue una nueva pareja y esta persona se muda con ellos, la matemática cambia por completo.

Ya los gastos de la casa no se dividen por dos, sino por tres. Esto significa que la porción que le corresponde al niño por vivienda disminuye, y por lógica, la parte que tú debes cubrir también podría bajar.

No es un invento, es pura distribución de gastos básicos de vivienda que los expertos legales ya están poniendo sobre la mesa. Sin embargo, no te emociones tan rápido: esto no es automático.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclara que debes seguir cumpliendo con el monto original hasta que un juez o un centro de conciliación diga lo contrario, tras analizar las necesidades reales del menor y tu capacidad económica.

¿Tus papás te pueden desalojar de su casa si eres mayor de edad?

Si hablamos de convivencia, el famoso "hotel mamá" también tiene sus límites legales muy claros en nuestro país.

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Aunque el 35% de los jóvenes entre 20 y 29 años en Colombia sigue viviendo con sus padres por los altos costos de independizarse, la ley dice que la obligación de los padres no es eterna.

La regla general es que tu responsabilidad de sostenerlos va hasta que cumplan la mayoría de edad. Si están estudiando, ese "permiso" se extiende máximo hasta los 25 años.

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Si ya pasaron esa edad, no están estudiando, no tienen una discapacidad que les impida trabajar y simplemente no quieren dejar el nido, tienes herramientas para actuar.

Según el Código General del Proceso, si un hijo mayor de edad se niega a irse de casa, los padres pueden acudir a la justicia para solicitar un desalojo o la restitución del inmueble.

Esto sucede porque, legalmente, ese hijo ya no tiene un derecho de permanencia garantizado bajo tu techo.

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Si la convivencia se vuelve insostenible o simplemente sientes que ya cumpliste tu ciclo de manutención, la ley te respalda para pedirles que busquen su propio camino.

Recuerda que todo esto se basa en el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Constitución Política, donde se busca un equilibrio entre los derechos de los hijos y la realidad económica de los padres.

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Así que, ya sea por una nueva pareja en el panorama de tu ex o por un hijo que se resiste a la independencia, la ley colombiana tiene capítulos que quizás no conocías y que ponen orden a los gastos del hogar.

Todo es cuestión de saber aplicar la norma y, si es necesario, llevar el caso ante un Juez de Familia para que el papel oficial le dé un respiro a tus finanzas.