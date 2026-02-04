Publicidad

Padres logran esquivar pago de cuota alimentaria gracias a un truquito con la ley

Padres logran esquivar pago de cuota alimentaria gracias a un truquito con la ley

La jurisprudencia colombiana aclaran en qué situaciones esta obligación puede terminar, incluso antes de lo que muchos creen.

Cuota alimentaria
Padres podrán estar exentos de la cuota alimentaria en algunos casos
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

En Colombia, la cuota alimentaria es una obligación legal que busca garantizar el bienestar de los hijos. Como padre o madre, debes aportar económicamente para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda. Esta responsabilidad está respaldada por el Código Civil y otras normas de familia.

En términos generales, la obligación se mantiene hasta que el hijo cumple 18 años. Sin embargo, la ley y la interpretación de los jueces establecen excepciones puntuales en las que el pago puede finalizar antes o no extenderse más allá de cierto tiempo.

Puedes leer: Jóvenes que presten el servicio militar podrán acceder a un beneficio de dos meses

¿En qué casos puedes quedar exento de pagar cuota alimentaria?

Existen escenarios específicos en los que la obligación de pagar cuota alimentaria puede terminar. Uno de los más relevantes es la emancipación del hijo. Esto ocurre cuando, pese a ser menor de edad, el hijo ya cuenta con independencia económica y no depende de sus padres para su sostenimiento.

La emancipación puede darse por decisión judicial, por autorización de los padres o por situaciones reconocidas en la ley, como vivir de manera independiente y generar ingresos propios. En estos casos, el deber de pagar alimentos deja de existir bajo esa figura legal.

¿Se debe pagar cuota alimentaria después de los 18 años si el hijo estudia?

Si tu hijo alcanza la mayoría de edad pero continúa estudiando y no tiene ingresos propios, la cuota alimentaria puede extenderse. La jurisprudencia en Colombia indica que esta obligación puede mantenerse hasta los 25 años, siempre que el joven demuestre dedicación al estudio y dependencia económica.

No obstante, si el hijo trabaja, tiene ingresos estables o conforma un hogar propio, el juez puede considerar que ya no existe la necesidad que justifique el pago de la cuota alimentaria.

Puedes ver: Diferencias entre el matrimonio y unión libre frente a los beneficios contractuales

Otro punto clave es tu capacidad económica real. Para que exista la obligación de pagar cuota alimentaria, la ley exige dos condiciones: la necesidad del hijo y tu capacidad para responder sin poner en riesgo tu propio sustento.

Decisiones judiciales señalan que, si se demuestra una imposibilidad económica comprobada, un juez puede ordenar la exoneración o modificación de la cuota. Cada caso se analiza de forma individual, con base en pruebas y situación financiera actual.

¿Qué debes tener en cuenta antes de dejar de pagar la cuota alimentaria en Colombia?

Es importante que sepas que no puedes suspender el pago de manera unilateral. Cualquier cambio debe pasar por una conciliación o por una decisión judicial. Dejar de pagar sin autorización puede generar sanciones legales.

Si crees que tu caso cumple con alguno de estos escenarios, lo recomendable es acudir a un juez de familia, a una comisaría o a un centro de conciliación para solicitar la revisión de la cuota.

La ley no elimina la cuota alimentaria de forma general, pero sí establece criterios claros para definir cuándo esta obligación puede terminar según cada situación particular.

Mira también: Matrimonio o unión libre: lo que cambia cuando hay bienes de por medio

