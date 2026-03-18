Dato clave sobre el día más peligroso en TransMilenio; un robo cada 26 minutos

Uno de los temas que más generan discusión es el tema de seguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio. En especial que se conoció un informe por la Secretaría de Seguridad y analizada por la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, quien mencionó que durante el año 2025 hubo muchas alertas en este medio de transporte.

De acuerdo con el análisis, durante 2025 se registraron un total de 12.223 casos de hurto en estaciones y buses del sistema. Sin embargo,este análisis muestra que el día en que más hurtos se presentan es el viernes, acumulando 2.195 robos en el año.

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Por otro lado, se conoció que la frecuencia de estos delitos este día es que los viernes se presentaron 42 robos diarios, lo que equivale a un hurto cada 26 minutos. Este cálculo se basa en las aproximadamente 18 horas y media de operación diaria del sistema, reflejando una exposición constante de los ciudadanos ante la delincuencia.



¿Cómo son los otros días de hurtos en TransMilenio?

De igual forma, este análisis muestra que en todos los días hay hurtos en TransMilenio, esto debido a la alta congestión de pasajeros, tanto es así que. El comportamiento semanal de estos crímenes diarios quedó distribuido así según el informe:

Viernes: 42 robos.

Miércoles: 39 robos.

Martes y Jueves: 38 robos cada uno.

Lunes: 31 robos.

Sábado: 29 robos.

Domingo: 15 robos.



Por lo cual, en contraste, el domingo se posiciona como el día más "seguro", coincidiendo con una menor afluencia de personas y menor congestión en los buses. Una de las causas principales de este panorama, según el informe, es la drástica disminución de la presencia policial.

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Tanto es así que Diana Diago usando un derecho petición reveló que el número de uniformados asignados a TransMilenio cayó de 882 en enero de 2025 a apenas 283 en diciembre del mismo año, implicando una reducción de la vigilancia oficial del 70%, la cual no volvió a superar los 500 policías dentro del sistema.

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Ante estas cifras, la concejala Diago instó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán a implementar medidas urgentes para recuperar la confianza de los usuarios. Entre las soluciones como aumentar la presencia policial de manera permanente en estaciones críticas y buses y reforzar el tema de los colados en el sistema de transporte.

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