Trabajadora de TransMilenio sufre graves quemaduras tras impedir que una mujer se colara

Este 2 de marzo de 2026, una funcionaria de seguridad de TransMilenio, de aproximadamente 30 años, fue víctima de un violento ataque con una sustancia química en la estación San Mateo, ubicada en el municipio de Soacha. Situación que se desencadenó cuando la trabajadora intentó impedir que una usuaria evadiera el pago del pasaje.

Según información de las autoridades el ataque ocurrió de manera repentina durante las actividades de control rutinario contra los denominados "colados". La agresora, una mujer de 21 años, arrojó un líquido, el cual las autoridades sospechan es un agente corrosivo, directamente al rostro de la vigilante luego de que esta le bloqueara el paso en los torniquetes de acceso.

Puedes leer: Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades



Tras el impacto del químico, la funcionaria fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano. Los reportes médicos indicaron que, aunque sufrió quemaduras faciales considerables, las lesiones no comprometieron órganos vitales a largo plazo. Después de esto fue devuelta a su casa.



¿Qué pasó con la joven que atacó a la funcionaria de TransMilenio?

Minutos más tarde gracias a la intervención de los uniformados la presunta agresora fue capturada en flagrancia. Ante esto, un juez de control de garantías avaló el procedimiento y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la mujer de 21 años.

Puedes leer: Detalles de la casa donde estuvo retenida Diana Ospina en Bogotá; 8 horas

De igual forma, se conoció que la Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación por el delito de lesiones personales con agentes químicos, un cargo que en la legislación colombiana conlleva penas severas debido a la gravedad de los daños que estas sustancias pueden causar.

Publicidad

Trabajadora de TransMilenio resultó con quemaduras tras enfrentar a colados Foto: imagen tomada de la Fiscalía

Por otro lado, el líquido que terminó en la cara de la trabajadora del sistema de transporte está siendo investigado, con el fin de determinar la gravedad de las lesiones y para conocer que este liquido no afecte en un futuro cercano a la trabajadora de TransMilenio.

Publicidad

Cabe destacar que en lo que va del año 2026, según información de Citytv ya se han registrado más de 100 agresiones físicas e intimidaciones contra trabajadores de vigilancia en Bogotá y Soacha. Ante esta situación, las autoridades han activado un bloque especializado de intervención equipado con chalecos balísticos y protección superior para custodiar las estaciones con mayores índices de evasión y conflictividad.

Mira también: Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"