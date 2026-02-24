Detalles de la casa donde estuvo retenida Diana Ospina en Bogotá; 8 horas

En la ciudad de Bogotá una mujer identificada como Diana Ospina desapareció tras salir de una discoteca en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero de 2026.

Familia, amigos y autoridades estuvieron pendientes de su paradero hasta que

finalmente fue encontrada con vida, pero lo que contó sobre dónde estuvo durante ese tiempo despertó conmoción en muchas personas.



Todo comenzó en la madrugada del 22 de febrero, luego de que Diana saliera del famoso bar Theatron, en el barrio de Chapinero.

Cámaras de seguridad mostraron que, tras despedirse de una amiga, caminó hasta una esquina cercana donde abordó un taxi con rumbo a la localidad de Engativá, donde vivía. Desde ese momento, nadie supo de ella por varias horas.

¿Cómo era la casa en la que estuvo retenida Diana Ospina?

Lo que se conoció después fue parte de un relato que muchos calificaron como aterrador. Según el periodista Melquisedec Torres, quien estuvo con la familia en el momento de su regreso, el secuestro de Diana no fue algo simple: pasó por las manos de varias personas y fue trasladada a un lugar que parecía una casa común en un barrio de la ciudad.

Ahora bien, según el relato del periodista, la casa en la que estuvo secuestrada la mujer se trataba de una casa corriente, similar a las que se encuentran en el sector; por lo que pudo pasar desapercibida sin ningún problema. Allí estuvo retenida por cerca de 8 horas bajo vigilancia de sus captores, quienes intentaron presionar a la familia para obtener dinero y acceder a sus cuentas.

Los captores, creyendo que Diana tenía grandes cantidades de dinero, fueron cambiando de estrategia. Originalmente fue capturada por un grupo criminal menor, pero debido a un supuesto error en la lectura de cifras bancarias la negociaron con otra banda que se dedica a la extorsión.

Ese intercambio, según el periodista, fue parte de lo que mantuvo a Diana cautiva durante más de un día.

¿Por qué decidieron liberar a Diana Ospina?

Aunque en ese lugar no hubo maltrato físico grave, la tensión psicológica para la mujer fue intensa. Los delincuentes le exigían información, intentaban presionarla y estaban pendientes de sus movimientos. Finalmente, al sentir la presión mediática y la cercanía de las autoridades, los captores decidieron abandonar la casa y dejarla en un lugar diferente.

Esa noche, ya cerca de la vía que conecta Bogotá con el municipio de Choachí, Diana fue dejada sin zapatos y sin indicaciones claras.

Entonces comenzó otra fase angustiosa: corrió durante media hora bajo la lluvia y en la oscuridad, buscando ayuda. Intentó pedir auxilio a varios vehículos, pero nadie se detuvo por el miedo que genera ese tramo solitario de la carretera.

Finalmente, poco antes de llegar a la avenida Circunvalar, un hombre la asistió y la llevó hasta un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, desde donde fue trasladada con vida hacia su casa.

Informes preliminares señalan que los delincuentes accedieron a su información financiera y realizaron movimientos que podrían sumar decenas de millones de pesos, aunque esa cifra aún está siendo verificada por las autoridades.

Su regreso fue confirmado por el alcalde local, quien dijo que Diana ya estaba en compañía de su familia y que la investigación continuaba para identificar y capturar a los responsables de lo ocurrido.

