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Jhonny Rivera se llevó a sus suegros a la luna de miel; ahora espera la llegada de su mamá

El cantante de música popular respondió preguntas de sus seguidores y explicó por qué sus suegros también hacen parte del viaje que realiza junto a su esposa tras su boda.

Jhonny Rivera cuenta detalles de su luna de miel con Jenny López y sus suegros
Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel
Foto: Instagram @jhonnyrivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

El cantante colombiano Jhonny Rivera volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de revelar un detalle poco común sobre su luna de miel con la también artista Jenny López. El intérprete confesó que en el viaje también están presentes sus suegros, lo que generó sorpresa entre muchos usuarios en redes sociales.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, después de mantener una relación durante aproximadamente tres años. Tras la ceremonia, ambos comenzaron un viaje que mezcla compromisos profesionales con algunos días para disfrutar como recién casados.

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Durante su recorrido han compartido con sus seguidores imágenes de algunos destinos que han visitado. Uno de los primeros lugares en los que se dejaron ver fue Andorra, además de diferentes ciudades de España, donde el artista también tiene presentaciones programadas.

La razón por la qué Jhonny Rivera llevó a sus suegros a su luna de miel

La curiosidad de los seguidores surgió luego de que el cantante hiciera una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Allí varios usuarios le preguntaron por qué sus suegros estaban acompañándolos durante el viaje de bodas.

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Rivera explicó que la razón está relacionada con su trabajo, ya que ambos hacen parte de su equipo.“Don Carlos trabaja conmigo en Colombia y vino a hacer la logística”, comentó el cantante al referirse al padre de su esposa.

También habló sobre su suegra y aclaró que ella igualmente está vinculada a su equipo de trabajo.“Doña Marleny también trabaja conmigo y vino a trabajar, pero entre semana tenemos días libres y los hemos invitado a conocer, fuimos a Andorra…”, señaló el artista al explicar por qué están compartiendo parte del viaje con ellos.

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El cantante dejó claro que, aunque se trata de un viaje de bodas, la agenda también incluye compromisos laborales y logística relacionada con sus presentaciones en Europa.

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En medio de esa conversación con sus seguidores, Rivera también contó que sus suegros no serán los únicos familiares que los acompañarán durante parte del recorrido.“La próxima semana viene mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y vamos a ir a pasear todos”, reveló el artista mientras se encontraba en Madrid.

Aun así, el cantante dejó claro que la verdadera luna de miel comenzará cuando todos regresen a Colombia. “la luna de miel como tal arranca el 23 ahí si nos quedamos solitos hasta el 9 de abril y luego nos vamos para Colombia”. Tras conocer estas explicaciones, varios internautas reaccionaron en redes sociales destacando el gesto que tuvo el artista con la familia de su esposa.

Mira también: ¿Qué pasó después del matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

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