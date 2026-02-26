Jhonny Rivera estuvo a punto de cancelar su boda con Jenny López: “Yo sufría”

El cantante Jhonny Rivera contó en una transmisión en vivo cómo un inesperado contratiempo lo puso en aprietos justo antes de su boda con Jenny López y prácticamente estuvo a punto de cancelar la ceremonia.

La pareja se casó el domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia, en Pereira, en una celebración que reunió a más de 300 invitados entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

En el live, el artista explicó que la jornada comenzó con algunos ajustes logísticos por causa del clima, pues la lluvia afectó parte de la planificación al aire libre. Aunque el equipo superó ese primer inconveniente, surgió un problema más serio que casi cambia todo el día, dejó las llaves dentro de su camioneta blindada antes de dirigirse a la iglesia.



Al darse cuenta de la situación, Rivera y su equipo intentaron encontrar una solución rápida. Una de las primeras opciones fue llamar a una grúa, pero debido a las características del vehículo no pudieron moverlo con facilidad. Con el tiempo corriendo, la tensión aumentó, pues la ceremonia estaba programada para iniciar a las 4:00 p. m. y el cantante todavía no podía avanzar hacia el lugar siendo las 3:30.

Mientras tanto, Jenny López intentó comunicarse con familiares de Jhonny mientras llegaba al lugar de la ceremonia para parquear. Fue ahí cuando le informaron sobre el inconveniente con la camioneta, lo que explicó el retraso del cantante. Según relató, en ese momento pensó: “Él es súper puntual. Debe estar súper estresado”.

¿Qué hizo Jhonny Rivera tras el inconveniente para llegar a su boda?

La solución llegó cuando allegados del cantante se movilizaron rápidamente hacia otro punto para recoger una copia de las llaves de la camioneta. Este trayecto implicó tiempo adicional, pero era la alternativa más viable en ese momento. "Yo sufría y cada cinco minutos llamaba ¿En dónde vienen?" mencionó el cantante.

Cerca de una hora después, los familiares regresaron con el duplicado y consiguieron abrir el vehículo, permitiendo que el cantante se dirigiera inmediatamente hacia la iglesia.

Finalmente, Jhonny llegó a las 4:45 p. m., 45 minutos después de la hora prevista, pero todavía a tiempo para dar el “sí” que selló su historia de amor con Jenny López. A pesar del nerviosismo inicial y la posibilidad de que la boda no se concretara, el hecho quedó como una anécdota memorable para la pareja y sus invitados.

La pareja aclaró también que nunca existió duda sobre su decisión de casarse, y que el retraso fue completamente un problema logístico sin relación con compromiso o nervios previos.

Este contratiempo se suma a otros detalles compartidos por Jhonny Rivera y Jenny López en sus redes sociales, como los acuerdos previos a su matrimonio, incluidos algunos aspectos patrimoniales que mencionaron con naturalidad para responder a las dudas de sus seguidores.