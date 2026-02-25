Jhonny Rivera y Jenny López compartieron con emoción el curioso regalo de Arelys Henao

El pasado domingo 22 de febrero se vivió un momento muy comentado en el mundo del entretenimiento colombiano cuando Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio en Arabia, Risaralda, municipio donde el cantante nació y ha pasado buena parte de su vida.

La boda, que reunió a familiares, amigos y varios artistas del medio musical, fue motivo de atención por diferentes detalles, desde la ceremonia hasta los regalos que recibieron los nuevos esposos.

¿Qué le regaló Arelys Henao a Jhonny Rivera y Jenny López de matrimonio?

Entre los presentes hubo uno que llamó la atención en redes sociales y que fue mostrado por Jhonny Rivera en sus historias de Instagram poco después del evento. En una dinámica de preguntas con sus seguidores, el cantante mostró algunos de los regalos más especiales que la pareja recibió y habló de lo agradecidos que se sentían por ellos



Un obsequio concreto que destacó fue el regalo de Arelys Henao, figura reconocida dentro del género popular. La artista les llevó una máquina para hacer helados. Este detalle no pasó desapercibido porque fue uno de los objetos que más llamó la atención y generó comentarios entre quienes vieron las publicaciones del artista en redes.



"Bueno, yo no creo que se incomode nadie porque yo muestre regalos que me tienen muy feliz. Bueno, Jenny con esto pegó un grito. Esto nos lo regaló Arelys": Relató el cantante mientras mostraba el regalo que recibió.

Rivera comentó que no quería mostrar los regalos que recibió en la fiesta para evitar malinterpretaciones y críticas en redes sociales, pero al ser detalles que acogieron con cariño, mostró su agradecimiento por el gesto de quienes participaron en esa celebración tan importante.

Más adelante, dejó ver que su cocina quedó equipada con varios electrodomésticos, vajilla y otros artículos que les obsequiaron colegas del medio para acompañarlos en esta nueva etapa como esposos.

Incluso reveló que Joaquín Guiller les regaló una freidora de aire de alta gama con doble compartimiento, detalle que también agradeció públicamente,

entre varios otros presentes que permitieron a la pareja equipar su cocina y espacios de uso diario.

Rivera bromeó con sus seguidores contando que gracias a esos presentes no tendrían que comprar ciertos implementos básicos para su casa, porque ya los habían recibido de parte de compañeros del ambiente artístico.

