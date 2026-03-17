Fuerte agarrón entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en pleno congreso: "Solapados"

El inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia arrancó con un ambiente caldeado. En plena plenaria del Senado, los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron un cruce directo que dejó claro que la contienda electoral hacia 2026 ya se vive dentro del recinto legislativo.

La confrontación comenzó cuando Cepeda tomó la palabra desde el atril para hacer un llamado a sus colegas, especialmente a Valencia, a no convertir el Congreso en un escenario de campaña. Según el senador, el recinto —financiado con recursos públicos— debe mantenerse como un espacio institucional dedicado a legislar y no a promover candidaturas.

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Sus palabras generaron reacciones inmediatas, pues la plenaria se encontraba precisamente en medio de debates con alto contenido político.

La respuesta de Paloma Valencia no tardó

Lejos de bajar el tono, Paloma Valencia respondió con contundencia. La senadora invitó a sus contradictores a trasladar la discusión electoral fuera del Congreso, pero aprovechó su intervención para cuestionar la gestión del sector político de Cepeda en varios temas sensibles del país.

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Durante su intervención, Valencia enumeró problemáticas que, a su juicio, reflejan fallas estructurales en la conducción del país. Entre ellas mencionó la situación del sistema de salud, el deterioro de la seguridad y los resultados de la política de “paz total”.

Además, planteó interrogantes sobre cifras relacionadas con homicidios, secuestros, extorsión y acciones violentas, señalando que la ciudadanía exige respuestas frente al panorama de orden público. Sus declaraciones elevaron aún más la tensión en el recinto.

Paloma Valencia y Cepeda Foto: AFP, EFE

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Cepeda responde y apunta al modelo de salud

En uso de su derecho a réplica, Iván Cepeda insistió nuevamente en que el Congreso no debería utilizarse como plataforma electoral, pero respondió directamente a los cuestionamientos de Valencia.

El senador enfocó su respuesta en el sistema de salud, señalando que los problemas actuales tienen raíces en el modelo establecido por la Ley 100 de 1993. Según su postura, ese esquema transformó la salud en un negocio y ha generado desigualdades en la atención.

Cepeda también vinculó ese modelo con sectores políticos asociados al uribismo, recordando que dicha reforma se implementó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Desde su perspectiva, mantener ese sistema sin cambios profundos perpetuaría las dificultades que enfrentan millones de colombianos.

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El intercambio dejó en evidencia que el Senado será uno de los principales escenarios de confrontación política en los próximos meses. Con ambos legisladores proyectándose hacia la carrera presidencial, cada intervención adquiere un peso estratégico.

Temas como seguridad, salud y políticas de paz se perfilan como los ejes dominantes del debate nacional. Y aunque el llamado inicial era a preservar el carácter institucional del Congreso, la intensidad del cruce demostró que la campaña ya se siente dentro de sus muros.

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