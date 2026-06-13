¿Quién es el hijo de Francy? La cantante reveló a Westcol que es mamá de uno de sus amigos

El mundo del entretenimiento y las redes sociales en Colombia quedó conmocionado tras una inesperada revelación en pleno stream del creador de contenido paisa Westcol.

Durante una transmisión en vivo que reunió a grandes figuras de la música popular, la reconocida cantante Francy, conocida como "La Voz Popular de América", abrió su corazón y dejó a todos los espectadores en shock al revelar la identidad de uno de sus hijos más queridos, quien resulta ser una de las personas más cercanas al entorno del streamer.

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La confesión no tardó en volverse tendencia, despertando la curiosidad de miles de internautas que inmediatamente inundaron los buscadores intentando descifrar la verdadera identidad y el origen del hijo de Francy.

La sorpresiva confesión de Francy en el stream de Westcol

Durante el stream Francy aprovechó la oportunidad para hablar directamente con Westcol sobre un miembro muy especial de su círculo cercano.

Con evidente emoción, la intérprete de éxitos de despecho se refirió a Daren Ramírez, uno de los mejores amigos y colaboradores habituales del creador de contenido.

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"Te agradezco mucho que lo ames y lo cuides porque Daren para mí es mi hijo, mi niño", expresó la artista ante la mirada atónita de los presentes.

Francy detalló que su conexión con el joven no es un asunto reciente, sino un lazo profundo que se construyó desde la infancia de Daren: “Él llegó a mí cuando solo tenía 9 años; yo conocí al papá de él y ya había tenido su hogar y por eso lo considero como mi propio hijo”, añadió la cantante, conmoviendo a la audiencia.

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Daren, amigo de Wescol /Foto: Instagram Daren

¿Quién es realmente Daren Ramírez?

Para quienes se preguntan sobre el lazo de sangre, Daren Ramírez es el hijo biológico de Andrés Ramírez, exesposo de Francy.

La artista conoció al joven cuando comenzó su relación sentimental con Andrés, quien ya había conformado un hogar previo. Sin embargo, Francy enfatizó que su relación con Daren rompió por completo el estereotipo tradicional de madrastra e hijastro.

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A lo largo de los años, Daren se convirtió en un pilar fundamental dentro de la dinastía familiar de la cantante. Para Francy, él no solo ocupa el lugar de un hijo mayor, sino que se ha transformado en un modelo a seguir y un orgullo constante para sus hermanos menores, a quienes la artista insta a seguir sus pasos.

Esta revelación ha mostrado el lado más humano, maternal e íntimo de Francy, alejándola por un momento de los escenarios de despecho y de las grandes colaboraciones de la música popular colombiana, como el reciente éxito "Entre Tres" junto a Arelys Henao y Paola Jara.