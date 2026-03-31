Westcol destapa cifras tras entrevistar a Gustavo Petro, ¿cuánto ganó en el stream?

El streamer Westcol volvió a encender las redes tras revelar cuánto dinero generó luego de su comentada entrevista con el presidente Gustavo Petro, transmitida en vivo el pasado 26 de marzo de 2026.

El encuentro, que se emitió a través de Kick, no pasó desapercibido. De hecho, logró superar el millón de visualizaciones en tiempo real, convirtiéndose en uno de los en vivos más vistos en Colombia en los últimos años.

La conversación no solo captó la atención de seguidores del streamer, sino también de personas interesadas en el panorama político del país.



Puedes leer: ¿De cuánto es la fortuna WestCol?, el streamer revela cifras y genera debate



Desde el inicio, la transmisión tuvo un enfoque diferente. No fue una entrevista tradicional. Westcol permitió que su comunidad participara activamente, leyendo preguntas en directo y generando interacción constante con la audiencia. Este formato, más cercano y sin tanto protocolo, fue clave para que el evento creciera en alcance durante la noche.

Uno de los temas que más ruido generó después del en vivo fue el dinero. En redes comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre posibles pagos externos por la entrevista. Sin embargo, el propio creador salió a aclarar el panorama.

Según explicó, no recibió dinero por parte del Gobierno ni de terceros vinculados a la política. Dejó claro que su contenido no funciona bajo ese tipo de acuerdos y que la intención principal del espacio fue abrir una conversación distinta para su audiencia.

Publicidad

Westcol y Gustavo Petro /Foto: redes sociales

¿Cuánto ganó Westcol por entrevistar a Petro?

Westcol detalló que las ganancias provinieron exclusivamente de la monetización de su canal en la plataforma. Es decir, ingresos por suscripciones, donaciones en tiempo real y el alto tráfico que generó el evento. Aunque no dio una cifra exacta de lo obtenido en esa transmisión puntual, sí dejó claro que el movimiento fue significativo.

Publicidad

El impacto no se quedó solo en los números. Tras la entrevista, el streamer aseguró que recibió propuestas de distintos sectores políticos interesados en aparecer en su canal bajo el mismo formato. Incluso, mencionó que algunas de estas ofertas incluían pagos, algo que decidió rechazar.

Puedes leer: Westcol y Álvaro Uribe: La fecha oficial y el inesperado plan de su próximo stream

Su postura, según dijo, es mantener independencia total en su contenido y evitar cualquier acuerdo que pueda afectar la percepción de su audiencia. En medio de ese contexto, también aprovechó para hacer un anuncio que ya está dando de qué hablar.

Confirmó que prepara una nueva entrevista, esta vez con el expresidente Álvaro Uribe, programada para el próximo 10 de mayo. La idea, según explicó, es ofrecer distintos puntos de vista y seguir apostándole a este formato que mezcla entretenimiento con conversación directa.

Además, el creador aprovechó para hablar de sus ingresos habituales, dejando ver la magnitud de su crecimiento en plataformas digitales. Reveló que, en promedio, puede generar entre 300 y 400 millones de pesos mensuales, e incluso superar los 1.000 millones en momentos de alta actividad.