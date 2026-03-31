Westcol recuerda incómodo momento que vivió en la cárcel: “No sé cómo aguanté”

Westcol volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir detalles inéditos sobre su reciente experiencia en el centro penitenciario La Picota, en Bogotá, un día después de haber transmitido en directo con el presidente Gustavo Petro. Dicha iniciativa se llamó “preso por un día”, pero esta terminó dejando un momento incómodo al creador de contenido.

El pasado 27 de marzo, con el objetivo de mostrar a su audiencia una faceta más humana con lo relacionada al tema carcelario, el creador de contenido tomó la decisión de internarse voluntariamente en el centro penitenciario más conocido en Bogotá.

Puedes leer: ¿Capturan a Westcol? La verdad detrás de la noticia del streamer tras entrevistar a Petro



Tanto es así que junto a sus acompañantes, el creador de contenido probó la alimentación de los internos y conoció de primera mano las actividades artísticas que realizan los reclusos en su proceso de resocialización, situación que dejó varias imágenes que se viralizaron.



¿Qué situación incómoda vivió Westcol en la cárcel?

Sin embargo, uno de los momentos más incómodos que vivió Westcol y lo confesó después con sus seguidores, fue una serenata dedicada a él y Chanty por parte de uno de los reclusos. La canción se volvió viral rápidamente, debido a la expresión facial de los creadores de contenido mientras escuchaban al interno.

Puedes leer: Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”

Al punto que el creador de contenido mencionó Según el paisa, tuvo que hacer un esfuerzo para contener la risa, algo que no le ocurría hace mucho tiempo. "No sé cómo logré contener la risa", aseguró, explicando que su reacción fue estrictamente por respeto al lugar y a las personas que lo rodeaban en ese entorno tan complejo.

Publicidad

“Yo sentía algo en mi barriga, sentía una necesidad de reirme, pero sabía la responsabilidad que tenía de no reirme. Porque es capaz que me meten una funada, entonces, ya estaba muy presionado”, mencionó el creador de contenido los motivos para aguantar su risa.

Publicidad

Por otro lado, Westcol aclaró que el interno solo buscaba demostrar su talento y no tenía la intención de ofenderlos. Destacando que en este momento se encuentra en un punto que desea evitar controversias en redes sociales y por lo cual tomó la decisión de medir sus reacciones con sus seguidores.