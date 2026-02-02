Westcol volvió a estar en boca de todos, esto debido a unas imágenes que se filtraron con la influencer Luisa Castro. Lo que comenzó como una serie de sospechas entre sus seguidores ha escalado a una confirmación mediática tras filtrarse imágenes comprometedoras donde se ven a ellos con muchos gestos amorosos.

Los rumores de una posible relación iniciaron en noviembre, cuando Westcol invitó a Luisa Castro a un viaje a Las Vegas. Aunque en ese momento se mostraron como parte de un grupo de amigos, las coincidencias en sus historias de Instagram, eventos compartidos y publicaciones desde los mismos lugares despertaron la curiosidad de sus fans.

Sin embargo, en un paseo del streamer en Guatapé, Antioquia, la pareja fue vista besándose apasionadamente en público. A esto se sumó su aparición conjunta en el concierto de Bad Bunny, donde se mostraron cercanos y sin intención de ocultarse de las cámaras.



De igual forma, uno de los detalles que generó revuelo en redes sociales el regaló que le habría dado el influencer, el cual se trata de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, una pieza de alta gama cuyo valor estimado ronda los 10.000 dólares.

Westcol rompe el silencio sobre las fotos en las que aparece junto a Luisa Castro Foto: pantallazo tomado de redes sociales

¿Qué respondió Westcol ante estas fotos?

Westcol decidió romper el silencio con sus seguidores de Kick y en una transmisión en vivo, tomó una postura despreocupada y directa, en la cual dejó claro que no se siente en deuda con el público respecto a explicaciones sobre su vida privada.

"Yo salgo por ahí tranquilo y no me importa, yo estoy relajado", afirmó, enfatizando que no tiene nada que ocultar. Así mismo, explicó que entiende que es una figura pública, no tiene que rendirle cuentas a nadie en especial con quien comparte su tiempo y quienes incluye en sus vínculos privados.

Por otro lado, confirmó que su proceso con Luisa Castro va "paso a paso" y que actualmente prioriza su tranquilidad personal.

Cabe destacar que Luisa Castro ha mantenido una postura más reservada. Aunque su actividad en redes sociales continúa de forma habitual, no ha confirmado ni desmentido las versiones del romance, a pesar de que sus seguidores analizan cada una de sus publicaciones con el fin de encontrar más pruebas de esta relación.

