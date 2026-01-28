Westcol y Luisa Castro: fotos que confirmarían relación amorosa, ¿costoso regalo?

Las redes sociales volvieron a encenderse con el nombre de Westcol, esta vez por una posible relación sentimental que tiene hablando a miles de seguidores.

En medio de su reciente reencuentro con otros creadores de contenido, un nuevo nombre empezó a aparecer con fuerza en los comentarios: Luisa Castro.

Todo comenzó con coincidencias que llamaron la atención. Historias publicadas desde los mismos lugares, eventos compartidos y tiempos similares en viajes despertaron la curiosidad de los usuarios más atentos.



Uno de los momentos que más dio de qué hablar ocurrió en Guatapé, donde Westcol y Luisa Castro fueron vistos compartiendo tiempo juntos. Las fotografías que circularon en redes los muestran en una actitud cercana, con gestos cariñosos que para muchos ya no dejan lugar a dudas.

En algunas imágenes incluso se observa un beso, lo que reforzó la versión de que entre ellos hay algo más que amistad.

A esto se sumó otra aparición pública que no pasó desapercibida: ambos asistieron al concierto de Bad Bunny. Allí también fueron captados muy juntos, disfrutando del evento y sin intentar ocultar su cercanía.

Westcol y Luisa Castro, ¿son novios?

Sin embargo, el detalle que terminó de alimentar los rumores fue un regalo que Westcol le habría dado a Luisa Castro. Se trata de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, una pieza que, según versiones que circulan en redes, tendría un valor cercano a los 10.000 dólares.

Aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial, Westcol ha dejado algunas pistas en transmisiones recientes. Sin mencionar nombres, habló de estar saliendo con alguien y de atravesar una etapa distinta en su vida personal.

Por su parte, Luisa Castro no ha negado ni confirmado la versión. Su actividad en redes se ha mantenido normal, pero los usuarios no dejan de comentar en sus publicaciones preguntando por el supuesto romance. Cada nueva historia que sube es revisada con lupa por quienes buscan más pruebas.