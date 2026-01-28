Publicidad

Identifican al hincha del Bucaramanga que perdió la vida tras el clásico con Cúcuta

La noticia se confirmó después del enfrentamiento entre los ‘Leopardos' y los ‘Motilones’, donde terminaron empatando 2-2.

Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

El fútbol profesional colombiano se encuentra de nuevo en el ojo del huracán tras los violentos incidentes registrados en el marco del "Clásico del Oriente", este martes 27 de enero, encuentro entre Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo terminó en tragedia con el asesinato de un joven seguidor del equipo "leopardo".

La víctima fue identificada como Camilo Rojas, un joven de 24 años y estudiante de medicina veterinaria, además de ser un fiel seguidor del Atlético Bucaramanga, quien se encontraba en las inmediaciones del estadio General Santander, en la ciudad de Cúcuta, cuando se vio involucrado en una riña entre hinchas de ambos equipos.

Puedes leer: Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander: no hay sobrevivientes

Sumado a esto, se conoció que Camilo Rojas fue atacado con un arma blanca durante los disturbios. Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, terminó perdiendo la vida debido a las lesiones sufridas antes de llegar a un centro hospitalario.

Recordemos que el partido terminó con un empate 2-2, donde para el conjunto local marcó las dos anotaciones Jaime Peralta, mientras que para el conjunto visitante anotó Luciano Pons y Kevin Londoño.

¿Qué más se conoció del joven hincha del Bucaramanga?

Durante la jornada estuvo marcada por el caos tanto dentro como fuera del recinto deportivo, en el cual, las autoridades informaron que fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios en diversos momentos del encuentro para intentar controlar la situación.

Puedes leer: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

Así mismo, se reportaron actos de vandalismo contra establecimientos comerciales cercanos al estadio, hechos que quedaron registrados en videos que circulan por redes sociales, donde se ve la agresión que sufrió Camilo Rojas.

Publicidad

El técnico del Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez, manifestó su profunda molestia por las condiciones en las que se desarrolló el clásico. Álvarez denunció agresiones directas, señalando que en el entorno del estadio "te escupen, te tiran orines". El entrenador admitió que, aunque cuentan con una "hinchada maravillosa", las agresiones físicas y verbales entre seguidores son una realidad preocupante que debe calmarse.

Publicidad

Por otro lado, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, lamentó profundamente el suceso a través de sus redes sociales, calificando lo ocurrido como "lamentable y muy preocupante". Subrayando que estos hechos evidencian una reflexión pendiente sobre la cultura del fútbol en el país, lamentando que un escenario de fiesta se convierta en un lugar de muerte para las familias colombianas.

Mira también: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

