Identidades de pasajeros del avión desaparecido en Norte de Santander; iba un congresista

Una avioneta de Satena, aerolínea estatal perdió comunicación durante la mañana del martes 28 de enero mientras realizaba un vuelo programado entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, generando una situación de emergencia y alerta en la región.

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse las identidades de algunos de los pasajeros que viajaban a bordo, entre ellos un congresista, según reportes preliminares.

La señal del transpondedor de la avioneta se interrumpió abruptamente poco antes de la hora prevista de aterrizaje, lo que impidió que los controladores aéreos siguieran su rastro.



El vuelo, que debía llegar al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña alrededor de las 12:10 del mediodía, no completó su trayecto y dejó de aparecer en los radares, obligando a las autoridades a iniciar labores de ubicación y rescate en una zona montañosa con condiciones geográficas complejas en el Catatumbo.

¿Quiénes viajaban en la aeronave de Satena desaparecida?

Según versiones preliminares divulgadas por varios medios, en la avioneta viajaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709. Entre los ocupantes, estaría el representante a la Cámara Diógenes Quintero, congresista por las circunscripciones de paz, y Carlos Salcedo Salazar, candidato a una curul de paz por la región del Catatumbo.

Las identidades completas de los pasajeros y tripulación aún no se han confirmado de forma oficial, pero estas informaciones circulan a través de reportes extraoficiales de medios de comunicación regionales y nacionales.

Tras la interrupción de la señal de la aeronave antes de llegar a su destino final, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y organismos de socorro pusieron en marcha de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, con apoyo de unidades especializadas y patrullajes en tierra y aire.

Según las autoridades, la situación geográfica de la zona montañosa entre Cúcuta y Ocaña, caracterizada por elevaciones abruptas y cobertura vegetal densa, representa un desafío adicional para las labores de localización de la aeronave. Esto ha llevado a que las autoridades adapten sus estrategias y equipos para cubrir un amplio corredor de búsqueda.

Adicionalmente, se logró establecer una mesa de crisis en Ocaña, que agrupa a representantes de la administración municipal, funcionarios del aeropuerto y delegados de los organismos de socorro, con el fin de coordinar esfuerzos, compartir información con familiares de los pasajeros y monitorear la evolución de las acciones de búsqueda.



¿Que pasó con vuelo desaparecido entre Cúcuta y Ocaña?

Satena es una aerolínea estatal colombiana encargada de conectar regiones que muchas veces no cuentan con suficientes alternativas de transporte aéreo regular. En 2026, la empresa proyecta una expansión en su red de rutas para movilizar más pasajeros y prestar servicio en zonas estratégicas del país, objetivo que incluye la ruta entre Medellín, Cúcuta y Ocaña.

La conexión entre Cúcuta y Ocaña forma parte de un esfuerzo por mejorar la conectividad aérea en el nororiente colombiano, reduciendo tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso a servicios, oportunidades comerciales y turísticas.

La pérdida súbita de comunicación y salida de los radares de una aeronave se considera un evento crítico que activa inmediatamente los protocolos de emergencia por parte de la Aeronáutica Civil y organismos de rescate, según reportes de medios especializados en noticias aeronáuticas.

El transpondedor, dispositivo que transmite información sobre posición, altitud y velocidad de una aeronave, resulta esencial para el seguimiento por parte del control aéreo. Cuando deja de transmitir sin motivo aparente, los controladores pierden visibilidad del vuelo y se activan protocolos de búsqueda coordinada.

Este tipo de emergencia requiere la coordinación de equipos especializados en tierra y aire, además de la colaboración de la comunidad local para aportar información desde el terreno. Las autoridades aeronáuticas y de rescate continúan monitoreando la situación y ofrecerán actualizaciones sobre la ubicación de la aeronave y el estado de los pasajeros.

