Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
NUEVO LUTO DE JHON ALEX C.
MUERE INTEGRANTE DE BETTY LA FEA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Temblor en Colombia levantó en plena madrugada a miles de personas; se sintió fuerte

Temblor en Colombia levantó en plena madrugada a miles de personas; se sintió fuerte

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento fue sentido en varias regiones ya que ocurrió en una hora en la que la mayoría de personas se dispone a iniciar su jornada

Temblor en Colombia martes 27 de enero
Temblor en Colombia martes 27 de enero
/ FOTO: Servicio Geológico Colombiano
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Colombia amaneció con un fuerte movimiento de tierra este martes 27 de enero cuando se registró un temblor en plena madrugada y que alcanzó a despertar antes de tiempo a miles de personas.

El evento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano que reportó en sus canales oficiales un temblor de 3.0 en escala de Richter y cuyo epicentro fue ubicado en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.

Según detalló la entidad, el temblor ocurrió exactamente a las 4:20 de la madrugada y presentó una profundidad de 149 kilómetros; con una Latitud de 5.26 y Longitud de -73.73

Pese a que su magnitud fue de 3.0 varias personas en redes sociales aseguran haber sentido el movimiento de tierra, posiblemente, porque ocurrió en una hora en la que el país aun está bajo quietud y hasta ahora inicia la jornada del día.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Temblor