Temblor en Colombia levantó en plena madrugada a miles de personas; se sintió fuerte

Colombia amaneció con un fuerte movimiento de tierra este martes 27 de enero cuando se registró un temblor en plena madrugada y que alcanzó a despertar antes de tiempo a miles de personas.

El evento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano que reportó en sus canales oficiales un temblor de 3.0 en escala de Richter y cuyo epicentro fue ubicado en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.

Según detalló la entidad, el temblor ocurrió exactamente a las 4:20 de la madrugada y presentó una profundidad de 149 kilómetros; con una Latitud de 5.26 y Longitud de -73.73



Pese a que su magnitud fue de 3.0 varias personas en redes sociales aseguran haber sentido el movimiento de tierra, posiblemente, porque ocurrió en una hora en la que el país aun está bajo quietud y hasta ahora inicia la jornada del día.

