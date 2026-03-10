Tiempo exacto para recibir liquidación en Colombia; que no te tomen del pelo con tu pago

Si acabas de poner la carta de renuncia o simplemente cerraste un ciclo laboral este 2026, lo primero que se te viene a la cabeza, además del descanso, es: "¿Cuándo me llega la platica?".

Es una duda normal, porque después de darlo todo en la oficina, lo mínimo es que las cuentas queden al día para seguir con los planes personales. En Colombia, el tema de la liquidación laboral genera muchas dudas, pero aquí te lo soltamos sin rodeos y de forma sencilla, así lo explica reconocida abogada laborista.

La norma principal en nuestro país, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 65, dice que el pago debe hacerse en el preciso momento en que se termina el vínculo laboral.



Así de sencillo: si hoy es tu último día, hoy deberían entregarte tu cheque o hacerte la transferencia. Sin embargo, en el mundo real de las empresas, los procesos de nómina no siempre son tan veloces.

Por eso, aunque la ley no da un número de días exacto como "plazo de gracia", se ha vuelto una costumbre aceptable que las compañías se tomen entre 15 y 30 días calendario para cuadrar todo.

Este tiempo suele coincidir con el siguiente ciclo de pago de la empresa, lo que les da un margen para hacer los cálculos sin errores.



¿Qué te tienen que pagar al renunciar al trabajo?

No es solo el sueldo de los días que alcanzaste a trabajar en el mes. Una liquidación bien hecha en 2026 debe incluir el salario pendiente, las horas extras si te tocó trasnochar, los recargos por trabajar domingos o festivos, y las bonificaciones que hayas pactado. Pero ojo, ahí no para la cosa.

También te deben entregar lo correspondiente a las prestaciones sociales: la prima de servicios del último semestre, las cesantías y sus respectivos intereses, y, por supuesto, el pago por esas vacaciones que no alcanzaste a disfrutar.

Ahora, si la empresa se hace la desentendida y deja pasar el tiempo sin pagarte, entra en juego la famosa indemnización moratoria. Esta es una especie de "multa" que consiste en pagarle al trabajador un día de salario por cada día de retraso.



¿Qué pasa si la empresa se demora en pagar la liquidación?

Si se demoran un mes extra sin una excusa válida, tendrías derecho a reclamar un mes más de sueldo. Pero atención, porque esta sanción no es automática.

Según la Corte Suprema de Justicia, un juez debe revisar si la empresa actuó de "mala fe" o si realmente hubo un problema de fuerza mayor que les impidió pagarte a tiempo.

Si demuestran que no hubo intención de engañarte, podrían salvarse de la multa, aunque la responsabilidad de probarlo es de ellos.

Un dato clave para este 2026 es que, gracias a la Ley 2466 de 2025, los contratos a término fijo tienen nuevas reglas. Si tu contrato era de este tipo, recuerda que deben avisarte que no te van a renovar con al menos 30 días de anticipación.

Si se les pasa ese tiempo y te avisan tarde, el contrato se renueva automáticamente por el mismo periodo inicial.

