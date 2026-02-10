Si tienes el sueño de dejar de pagar arriendo y por fin decir "esta es mi casa", tienes que ponerte mosca con lo que anunció la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

Resulta que ya está todo listo para la primera Feria de Vivienda 2026, una oportunidad pensada especialmente para que tú, si eres parte de la población víctima del conflicto armado, puedas tener un techo digno en la capital.

Aquí no hay pierda, así que lee bien cómo es la vuelta para que no se te pase la fecha y quedes por fuera.



Lo primero que debes saber es que esto arranca con las inscripciones, que son totalmente gratuitas y sin que tengas que soltarle plata a ningún intermediario o "tramitador".

¿Hasta cuándo hay plazo para inscripción de subsidio de vivienda para víctimas del conflicto?

El plazo para registrarte comienza el lunes 9 de febrero, desde las 8:00 de la mañana, y tienes chance hasta el miércoles 11 de febrero.

El proceso lo haces facilito entrando a la página oficial de la Secretaría (www.habitatbogota.gov.co), donde encontrarás el formulario que debes llenar con toda tu información.

Si de pronto el internet te falla o no te la llevas bien con los computadores, no te preocupes, que no te vas a quedar sin participar. Puedes arrancar para cualquier SuperCADE de la ciudad y allá el equipo del Distrito te da la mano para que quedes inscrito de una vez por todas.

Recuerda que este programa se llama Oferta Preferente, y lo que busca es que tengas prioridad para elegir entre los mejores proyectos de vivienda de interés social que hay en Bogotá.

Pero ojo, que para que te den el "visto bueno", tienes que cumplir con unos requisitos que son clave. Primero, tienes que ser el jefe de hogar y ser mayor de edad.

En cuanto a la plata, los ingresos mensuales de todos en tu casa no pueden pasar de los $7.003.620, que es lo que representan 4 salarios mínimos este año.

Además, no puedes tener ninguna otra propiedad en el país ni haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.

Lo más importante es que tengas ya organizado tu cierre financiero, es decir, que ya sepas cómo vas a pagar lo que falte, ya sea con tus ahorros, cesantías o un crédito que ya tengas hablado con el banco.

Después de que te inscribas, mantente muy pendiente de tu correo electrónico. Entre el 23 y el 25 de febrero, la Secretaría se encargará de revisar todos tus papeles y, si todo está en regla, te mandarán un mensaje confirmando que estás habilitado.

En ese correo te dirán exactamente a qué hora y en qué fecha te toca presentarte, y lo más importante: a cuál sala de ventas debes ir, porque esta vez la feria no es en un solo sitio, sino directamente donde están construyendo tu futuro hogar.

La cita presencial será el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Esos días podrás conocer los proyectos, hablar con las constructoras y recibir todo el acompañamiento del equipo de Hábitat para que formalices tu interés por la casa que elegiste.