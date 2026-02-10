Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
FERIA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ 2026
SIGNOS MILLONARIOS EN FEBRERO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS para subsidios

Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS para subsidios

Inscríbete del 10 al 11 de febrero a la Feria de Vivienda 2026. Conoce aquí los requisitos y cómo asegurar tu cupo gratis.

Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Si tienes el sueño de dejar de pagar arriendo y por fin decir "esta es mi casa", tienes que ponerte mosca con lo que anunció la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

Resulta que ya está todo listo para la primera Feria de Vivienda 2026, una oportunidad pensada especialmente para que tú, si eres parte de la población víctima del conflicto armado, puedas tener un techo digno en la capital.

Puedes leer: Universidad Nacional lanza oferta de cursos GRATIS para 2026; paso a paso para inscribirte

Aquí no hay pierda, así que lee bien cómo es la vuelta para que no se te pase la fecha y quedes por fuera.

Lo primero que debes saber es que esto arranca con las inscripciones, que son totalmente gratuitas y sin que tengas que soltarle plata a ningún intermediario o "tramitador".

Te puede interesar

  1. Cambio en el subsidio del diésel en Colombia 2026
    Diésel precio diferenciado, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    ¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

  2. Cajas de compensación aumentan el subsidio familiar
    Cajas de compensación aumentan el subsidio familiar
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Cajas de compensación aumentan el subsidio desde febrero de 2026, ¿a quiénes aplica?

¿Hasta cuándo hay plazo para inscripción de subsidio de vivienda para víctimas del conflicto?

El plazo para registrarte comienza el lunes 9 de febrero, desde las 8:00 de la mañana, y tienes chance hasta el miércoles 11 de febrero.

El proceso lo haces facilito entrando a la página oficial de la Secretaría (www.habitatbogota.gov.co), donde encontrarás el formulario que debes llenar con toda tu información.

Puedes leer: Banco Agrario da 500 mil pesos a colombianos que cumplan este requisito

Publicidad

Si de pronto el internet te falla o no te la llevas bien con los computadores, no te preocupes, que no te vas a quedar sin participar. Puedes arrancar para cualquier SuperCADE de la ciudad y allá el equipo del Distrito te da la mano para que quedes inscrito de una vez por todas.

Recuerda que este programa se llama Oferta Preferente, y lo que busca es que tengas prioridad para elegir entre los mejores proyectos de vivienda de interés social que hay en Bogotá.

Publicidad

Pero ojo, que para que te den el "visto bueno", tienes que cumplir con unos requisitos que son clave. Primero, tienes que ser el jefe de hogar y ser mayor de edad.

Te puede interesar

  1. Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
    Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
    Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Calendario completo del primer semestre de Renta Ciudadana; definen otros subsidios en 2026

  2. Subsidios para madres cabeza de hogar en Colombia 2026
    Subsidios para madres, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Eres mamá cabeza de familia? Conoce los 8 subsidios a los que puedes acceder en 2026

En cuanto a la plata, los ingresos mensuales de todos en tu casa no pueden pasar de los $7.003.620, que es lo que representan 4 salarios mínimos este año.

Además, no puedes tener ninguna otra propiedad en el país ni haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.

Lo más importante es que tengas ya organizado tu cierre financiero, es decir, que ya sepas cómo vas a pagar lo que falte, ya sea con tus ahorros, cesantías o un crédito que ya tengas hablado con el banco.

Después de que te inscribas, mantente muy pendiente de tu correo electrónico. Entre el 23 y el 25 de febrero, la Secretaría se encargará de revisar todos tus papeles y, si todo está en regla, te mandarán un mensaje confirmando que estás habilitado.

En ese correo te dirán exactamente a qué hora y en qué fecha te toca presentarte, y lo más importante: a cuál sala de ventas debes ir, porque esta vez la feria no es en un solo sitio, sino directamente donde están construyendo tu futuro hogar.

Publicidad

La cita presencial será el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Esos días podrás conocer los proyectos, hablar con las constructoras y recibir todo el acompañamiento del equipo de Hábitat para que formalices tu interés por la casa que elegiste.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Bogotá

Noticias Bogotá

Subsidios del Gobierno