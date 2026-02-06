Cajas de compensación aumentan el subsidio desde febrero de 2026, ¿a quiénes aplica?

La Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) actualizó los valores del subsidio familiar o cuota monetaria que las cajas de compensación entregan a trabajadores que tienen personas a cargo. Este ajuste empezó a aplicar desde febrero de 2026 y pretende brindar un mayor apoyo económico según cada región del país.

Este subsidio no es un salario, sino un auxilio económico que se otorga para apoyar los gastos de hogares donde el trabajador está a cargo de familiares como hijos, padres mayores o cónyuge sin ingresos.

¿Cuánto pagan las cajas de compensación en 2026?

Según los datos de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio), los montos del subsidio familiar varían según el departamento y comenzaron a aplicarse desde febrero de 2026. Los valores aproximados son:



Amazonas: $57.051

$57.051 Putumayo: $71.739

$71.739 Meta: $63.321

$63.321 Valle del Cauca: $73.657

$73.657 Antioquia: $73.152

$73.152 La Guajira: $53.493

$53.493 San Andrés: $78.192

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al subsidio de cajas de compensación en 2026?

Para acceder al subsidio familiar en 2026, el trabajador debe cumplir varios requisitos básicos:



Estar afiliado a una caja de compensación familiar.

a una caja de compensación familiar. Tener ingresos que no superen los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Haber trabajado un mínimo de 96 horas al mes.

Acreditar tener personas a cargo, como hijos menores de edad, padres mayores sin pensión o cónyuge sin ingresos.

Estos requisitos son establecidos por la Supersubsidio y están diseñados para enfocar la ayuda a quienes realmente dependen de este apoyo económico.

Según expertos, el incremento del subsidio familiar representa un beneficio real para miles de familias colombianas, especialmente aquellas con ingresos reducidos y varias personas dependientes. Aunque el monto no es igual para todas las regiones, en varias partes del país se observan cifras más altas que el año anterior.

Este ingreso adicional no reemplaza el salario, pero sí puede ayudar a cubrir gastos de alimentación, educación o salud, entre otros.

¿Cómo solicitar subsidio familiar?

Para gestionar el subsidio familiar, el trabajador puede acercarse a su caja de compensación afiliada (por ejemplo, Compensar, Colsubsidio, Comfama, Cafam, entre otras) y presentar:



Documento de identidad.

de identidad. Certificados que comprueben personas a cargo.

que comprueben personas a cargo. Comprobante de afiliación y horas trabajadas.

Muchos trámites también se pueden iniciar por internet o a través de atención digital de cada caja de compensación.

El subsidio familiar forma parte del sistema de ayudas que administran las cajas de compensación en Colombia. Más de 10 millones de trabajadores hacen parte del sistema, según estadísticas recientes, lo que demuestra su importancia en la protección social del país.

Este ajuste para 2026 se suma a otras medidas económicas que buscan apoyar a hogares con menos ingresos y mejorar la calidad de vida de muchas familias en diversas regiones colombianas.

