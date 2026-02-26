Aleja Martínez, ganadora del Desafío 2023, rompe el silencio sobre supuesto sugar

La figura de Aleja Martínez ha estado rodeada de polémicas, después de ganar El Desafío The Box y después de que comprara su vehículo con el que se transporta. Tanto es así que en algún punto las redes sociales comenzaron a hablar que ella tenía un supuesto "inversor" adinerado.

Tanto es así que muchos llegaron a creer que este le habría regalado su camioneta de más de 400 millones de pesos, Aleja fue tajante ante esta especulaciones. La influenciadora aclaró que, aunque sí tuvo una relación corta de cuatro meses, el vehículo lo adquirió por cuenta propia antes de ese noviazgo.

"Decían que yo tenía supuestamente un inversor... un papacho gordito con plata", comentó entre risas, pero luego se puso seria al hablar de esa relación. Tanto es así que ella reveló que el hombre resultó ser manipulador e infiel, por lo cual terminó dejando esta relación a un lado.



"Yo soy súper cachos... y un tipo manipulador también, entonces lo dejé", aseguró, añadiendo que no da segundas oportunidades y decidió tener contacto cero con esta persona. Aunque el sujeto le ayudaba con detalles como el seguro del carro o la cojinería, entre otros detalles, decidió dar por terminada esta relación por el tema de infidelidad que vivió.

Por otro lado, explicó Aleja que ella es quien factura gracias a sus redes sociales y su empresa de productos naturales.



¿Aleja Martínez una mujer difícil de conquistar?

Ante esta situación, el equipo de la mesa aprovechó para preguntarle a ella sobre su estado civil y sin contemplación afirmó que lleva más de un año soltera, debido a que todavía no encontró a la persona ideal para estar con ella.

Sumado a esto, se refirió que es raro que los hombres terminen huyendo. Sin embargo, explicó que ella es una persona la cual se enreda fácil y además se considera alguien sencilla. Afirmó que para que un hombre esté con ella no debe ser deportista, pero si alguien que se cuida.

Así mismo, explicó que pese a todo le gustan los detalles simples y se considera como una mujer muy parchada y chévere. Cabe destacar explicó que fue gracias a su participación en la segunda temporada de la Reina del Flow, en donde pudo aprender a verse de una forma “sexy” y entender que está bien como es ella.

