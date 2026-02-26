Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ¿QUÉ PASA CON BANCOLOMBIA?
CAMBIO DE JENNY LÓPEZ
SERVICIOS DE BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aleja Martínez, ganadora del Desafío 2023, rompe el silencio sobre supuesto sugar

Aleja Martínez, ganadora del Desafío 2023, rompe el silencio sobre supuesto sugar

La deportista y creadora de contenido pasó por El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.

Aleja Martínez habla sobre un supuesto sugar
Aleja Martínez, ganadora del Desafío 2023, rompe el silencio sobre supuesto sugar
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

La figura de Aleja Martínez ha estado rodeada de polémicas, después de ganar El Desafío The Box y después de que comprara su vehículo con el que se transporta. Tanto es así que en algún punto las redes sociales comenzaron a hablar que ella tenía un supuesto "inversor" adinerado.

Tanto es así que muchos llegaron a creer que este le habría regalado su camioneta de más de 400 millones de pesos, Aleja fue tajante ante esta especulaciones. La influenciadora aclaró que, aunque sí tuvo una relación corta de cuatro meses, el vehículo lo adquirió por cuenta propia antes de ese noviazgo.

Puedes leer: “Se volaron por un caño”: Aleja Martínez revela detalles de violento atraco que vivió en Bogotá

"Decían que yo tenía supuestamente un inversor... un papacho gordito con plata", comentó entre risas, pero luego se puso seria al hablar de esa relación. Tanto es así que ella reveló que el hombre resultó ser manipulador e infiel, por lo cual terminó dejando esta relación a un lado.

Te puede interesar

  1. Guajira y Kevyn exparticipantes del Desafío confirman noviazgo
    Guajira y Kevyn exparticipantes del Desafío confirman noviazgo
    Foto: Redes sociales de Guajira
    Farándula

    Guajira y Kevyn, exparticipantes del Desafío, confirman relación con emotivo VIDEO

  2. Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños
    Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños
    Foto: imagen tomada de @vallejo777.co
    Farándula

    Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

"Yo soy súper cachos... y un tipo manipulador también, entonces lo dejé", aseguró, añadiendo que no da segundas oportunidades y decidió tener contacto cero con esta persona. Aunque el sujeto le ayudaba con detalles como el seguro del carro o la cojinería, entre otros detalles, decidió dar por terminada esta relación por el tema de infidelidad que vivió.

Por otro lado, explicó Aleja que ella es quien factura gracias a sus redes sociales y su empresa de productos naturales.

¿Aleja Martínez una mujer difícil de conquistar?

Ante esta situación, el equipo de la mesa aprovechó para preguntarle a ella sobre su estado civil y sin contemplación afirmó que lleva más de un año soltera, debido a que todavía no encontró a la persona ideal para estar con ella.

Puedes leer: Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

Publicidad

Sumado a esto, se refirió que es raro que los hombres terminen huyendo. Sin embargo, explicó que ella es una persona la cual se enreda fácil y además se considera alguien sencilla. Afirmó que para que un hombre esté con ella no debe ser deportista, pero si alguien que se cuida.

Te puede interesar

  1. Mafe Aristizábal se casa con Daniel Arango
    Mafe Aristizábal, modelo y presentadora colombiana
    Foto: Instagram de Mafe Aristizábal
    Farándula

    Presentadora del Desafío se casa; dejó ver la romántica y lujosa propuesta de matrimonio

  2. Ella es la mamá de Dani y Tina
    Ella es la mamá de Dani y Tina
    /Foto: Instagram @eldesafío
    Entretenimiento

    ¿Más linda que ellas? Ella es la mamá de Dani y Tina, las mellizas del Desafío

Publicidad

Así mismo, explicó que pese a todo le gustan los detalles simples y se considera como una mujer muy parchada y chévere. Cabe destacar explicó que fue gracias a su participación en la segunda temporada de la Reina del Flow, en donde pudo aprender a verse de una forma “sexy” y entender que está bien como es ella.

Mira la entrevista completa

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Chismes de famosos

Chismes