Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AÍDA MERLANO PARA A SU EX
DESCUENTOS EN TU LIQUIDACIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

Exparticipante del ‘Desafío’ compartió en sus redes sociales el momento cuando su pareja le regal una cabra de cumpleaños.