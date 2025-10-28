Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

Una de las exparticipantes Desafío XX, Natalia Rincón, recibió un inesperado detalle por parte de su pareja sentimental, quien para homenajear su fecha especial, la sorprendió con un regalo, el cual terminó siendo una cabra, situación que generó causó todo tipo de comentarios en redes sociales.

En este caso, Natalia Rincón logró aumentar su popularidad en redes sociales debido a su participación en el reality, además de que es conocida por su gusto por el ejercicio, sus retos de entrenamientos, además de ser muy activa en estas plataformas con su pareja actual Sebastián Vallejo.

Puedes leer: ‘Guajira’ de El Desafío fue víctima de millonario robo, indignantes detalles



Sin embargo, Natalia Rincón se volvió tendencia en redes sociales debido al curioso regalo que le terminó regalando Sebastián para su cumpleaños, en donde su pareja le terminó regalando una cabra. Imágenes que se compartieron y provocaron la reacción de los usuarios.

¿Cómo reaccionó Natalia Rincón a la cabra que le regalaron?

El momento se volvió viral luego de que la pareja compartiera el video a través de su perfil de Instagram. Durante la grabación de Sebastián se puede observar que el artista llevó a Natalia Rincón a un restaurante, donde no solo disfrutaron de una romántica cena sino que llegó este con una cabra.

Puedes leer: Isa, del Desafío 2025, toma radical decisión sobre la creación de contenido, ¿se retira?

Publicidad

“Yo nunca había tocado una cabra”, dijo Natalia cuando se dio cuenta del regalo de su novio, quien también le regaló un ramo de flores. Ante esto, se conoció que esta publicación tiene más de 60 mil me gustas y 700 comentarios, donde los cibernautas quedaron sorprendidos al ver al animal.

Publicidad

“Nati te lo mereces, tienes un corazón hermoso y ojalá te hagan muy feliz”; “porque cuando él le regaló una cabra, ella no solo recibió un animalito, sino una muestra de amor diferente, divertida y sincera”; “yo pensaba que era un perrito”; “me encanta esta pareja”, entre otros comentarios que se pueden observar tras este regalo.

Recordemos que la última vez que Natalia Rincón estuvo en el ojo de las redes sociales, fue cuando compartió un video junto a Bailey, su mascota, acompañada de un texto que dejó ver su inmenso dolor. Debido a que por circunstancias naturales el perro terminó falleciendo.

Donde también reconoció que esperaba que su mascota conociera a sus futuro hijos, “Quería que conocieras a mis hijos, extrañaré absolutamente todo de ti… Dejas un vacío enorme en casa y en mi vida, pero te prometo que estaré bien”.

Mira también: 😱 ¡Claudia RENUNCIÓ a El Desafío y dejó a todos furiosos! Cuervo reaccionó sin filtros