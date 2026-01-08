Caso Zulma Guzmán: investigan a más personas por el envenenamiento de dos niñas con talio

El proceso judicial contra Zulma Guzmán por el envenenamiento de dos menores con talio en Bogotá sigue dando giros. Mientras la principal sospechosa permanece recluida en una prisión del Reino Unido, la Fiscalía no solo agiliza los trámites de extradición, sino que también ha puesto la mira en posibles cómplices.

Zulma Guzmán se encuentra actualmente en la prisión HMP Bronzefield en Londres, luego de que una jueza decretó su prisión preventiva. Tras ser dada de alta de un hospital, fue tratada después de ser rescatada del Río Tamesí el pasado 16 de diciembre cerca del puente de Battersea.

A pesar de que la mujer ha manifestado ante el tribunal su deseo de no ser extraditada, la circular roja de Interpol ya ha sido notificada oficialmente, lo que activa formalmente el proceso solicitado por Colombia. La próxima audiencia clave en territorio británico está programada para el 12 de enero.



Ante la posibilidad de que el trámite de extradición se extienda, un proceso que se puede extender de seis meses a dos meses, el ente acusador evalúa una estrategia para evitar dilaciones, la imputación de cargos virtual. Según el abogado de las víctimas, Majer Nayi Abushihab, en una entrevista para Caracol Radio, afirmó que se analiza radicar la solicitud por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

¿Cómo sería esta imputación de cargos contra Zulma Guzmán?

Durante su intervención Majer explicó que si Guzmán se negara a comparecer desde el Reino Unido, la Fiscalía podría recurrir a la figura de la contumacia. Siendo este mecanismo, el que permitiría avanzar en las audiencias concentradas y la solicitud de medida de aseguramiento.

Una de las revelaciones más impactantes es que la investigación no se limita únicamente a Guzmán Castro. Abushihab confirmó que la Fiscalía está acreditando la participación de otros sospechosos en los hechos ocurridos en abril de 2025.

"Es muy probable que en el futuro puedan resultar involucradas más personas", señaló el jurista, quien también aclaró que el mensajero que entregó las frambuesas contaminadas no tiene responsabilidad penal.

Recordemos que este caso se remonta al 5 de abril de 2025, cuando tres niñas y un adulto fueron trasladados de urgencia a la Fundación Santa Fe tras consumir frutas enviadas por una aplicación de domicilios. Los análisis médicos revelaron la presencia de talio, un metal inodoro y altamente peligroso.

