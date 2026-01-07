Revelan cárcel en la que es recluida Zulma Guzmán; ¿máxima seguridad?

En las últimas horas, la empresaria colombiana Zulma Guzmán, señalada por la Fiscalía General de la Nación, compareció ante un tribunal de Londres luego de hacerse efectiva la circular roja de Interpol y de recibir el alta médica tras su rescate del río Támesis el pasado mes de diciembre.

Tras salir del centro asistencial, Guzmán compadeció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde según información la empresaria vestía una chaqueta negra sobre una prenda de rayas blancas y negras solicitó formalmente a la jueza, Sarah Turnock que no se procediera con su deportación a Colombia.

Por lo cual, la jueza ordenó que esta permaneciera privada de la libertad en la cárcel de Bronzefield, mientras se inicia un proceso formal de extradición. Así mismo, se conoció que en la siguiente audiencia, la defensa deberá exponer los argumentos con los que busca que su cliente no regrese al país para enfrentar la justicia.



En paralelo, el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá autorizó avanzar en la imputación de cargos.

Recordemos que Guzmán Castro según las autoridades habría enviado a dos adolescentes, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico.



¿Cómo es la cárcel en la que estará recluida Zulma Guzmán?

Según información de Noticias Caracol, Zulma Guzmán fue trasladada a HMP Bronzefield, una prisión ubicada en Ashford, Middlesex, considerada la cárcel de mujeres más grande de Europa.

Tanto es así que esta es la única prisión femenina de alta seguridad de Reino Unido, la cual es administrada de forma privada. Tiene una capacidad de más de 500 internas y está destinada como “Categoría A”, es decir, para aquellas que sean consideradas un riesgo para la seguridad pública.

De igual forma, el centro penitenciario cuenta con unidades médicas especializadas y áreas de atención en salud mental, además de infraestructura que permite la realización de diligencias judiciales de manera remota.

Así mismo, se sabe que dentro de este centro penitenciario se encuentra una de las criminales más conocidas en este país, Joanna Dennehy, quien tiene cadena perpetua por quitarle la vida a tres hombres e intentar lo mismo con otros dos y sin posibilidad de libertad condicional.

