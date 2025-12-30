La búsqueda en Google que hizo Zulma Guzmán y que terminó de 'hundirla'

La investigación que rodea a Zulma Guzmán Castro sigue sumando detalles que llaman la atención de las autoridades y de la opinión pública. En las últimas horas se conoció información clave relacionada con una búsqueda en internet que la empresaria colombiana habría realizado semanas antes del episodio que terminó con la pérdida de dos menores en Bogotá.

Guzmán, de 54 años, se encuentra actualmente hospitalizada en Londres, Inglaterra, bajo observación médica especializada. Su estado de salud fue certificado oficialmente por las autoridades británicas, lo que por ahora mantiene en pausa el proceso para que responda ante la justicia colombiana, pese a que existe una circular roja activa en su contra.

De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, la Fiscalía General de la Nación incluyó en su solicitud formal de extradición un documento de 15 páginas con los principales hallazgos del caso. Entre esos elementos aparece una búsqueda realizada por Zulma Guzmán relacionada con los efectos del talio, un metal altamente tóxico, incoloro e inodoro, cuya comercialización está prohibida en América Latina.

Según el reporte, esta consulta se habría hecho aproximadamente un mes antes de que ocurrieran los hechos que afectaron a tres menores de edad. Además del talio, la empresaria también habría indagado por otros químicos, aunque sus nombres no fueron revelados en el documento oficial.

Para los investigadores, este dato resulta relevante dentro de la línea de tiempo que se viene reconstruyendo desde abril, cuando se abrió formalmente el proceso.

Zulma Guzmán, señalada en fallecimiento con talio de niñas en Bogotá / FOTO: Compuesta - Fiscalía, Labs.google y X

Qué dice la Fiscalía sobre el caso

La Fiscalía ha señalado que la investigación se centra en lo ocurrido con tres menores: dos de ellas perdieron la vida y una más permanece con afectaciones graves en varios órganos. Según el ente acusador, de no haber recibido atención médica oportuna, la situación habría tenido consecuencias aún más graves.

Las pruebas técnicas permitieron establecer la ruta del paquete que contenía frambuesas cubiertas de chocolate, el cual habría sido enviado a través de un servicio de mensajería. Ese envío terminó siendo determinante en el desenlace que hoy tiene a la empresaria como única procesada.

El estado de salud de Zulma Guzmán en Londres

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deisy Jaramillo, confirmó que el Reino Unido entregó una certificación oficial sobre el delicado estado de salud de Guzmán Castro. Por ahora, la mujer permanece bajo protección de las autoridades británicas tras haber sido rescatada del río Támesis el pasado 16 de diciembre.

“Reino Unido nos dio una certificación de que está con un estado de salud delicado”, explicó la funcionaria, aclarando que no es posible revelar mayores detalles médicos.

Esta situación ha sido determinante para que la empresaria continúe en Londres, amparada por una ley de salud mental que impide su traslado inmediato a Colombia.