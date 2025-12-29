Sale a la luz nueva estrategia de Zulma Guzmán por caso de niñas envenenadas, ¿borrar su rastro?

Siguen apareciendo nuevas pesquisas en el caso de Zulma Guzmán Castro, la empresaria de 54 años señalada como la principal sospechosa en el caso de las dos menores envenenadas con Talio en abril de 2025 mediante el uso de frambuesas envenenadas con este producto, el cual es un elemento químico altamente tóxico.

De igual forma, se sabe que la captura de Guzmán Castro ocurrió cuando la empresaria fue rescatada de las aguas del río Támesis en Londres, Inglaterra, en lo que las autoridades locales describieron como un operativo "dramático”. Los rescatistas británicos tuvieron que rastrear el río con reflectores antes de encontrarla, en lo que se investiga como un posible intento de quitarse la vida.

Tras el incidente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial en el sur de Londres, donde permanece detenida bajo la ley de salud mental. Esta situación médica ha puesto un freno temporal a su traslado, ya que la extradición sólo se materializa cuando su estado de salud lo permite, según las recomendaciones de las autoridades Británicas.



¿Cuál es la nueva estrategía de Zulma Guzmán según las autoridades?

La Fiscalía General de la Nación reveló en la bitácora contra la empresaria, donde según las investigaciones, ella habría enviado frambuesas congeladas como un supuesto "regalo" a través de una empresa de mensajería a la casa de Juan De Bedout. El hombre había mantenido una relación extramatrimonial con la empresaria.

Antes de ser capturada por las autoridades, Zulma Guzmán emprendió una huida internacional que la llevó por Argentina, Brasil y España. A pesar de que existía una circular roja de Interpol en su contra desde noviembre, logró eludir a las autoridades durante semanas.

Además de esto, las autoridades revelaron que Guzmán eliminó rastros de sus redes sociales y contactó a abogados para intentar bloquear sus antecedentes, esto con el fin de poder evadir la justicia. No obstante, el ente acusador cuenta con material probatorio sólido desde el 25 de octubre, lo que permitió emitir su orden de captura.

El Gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, ya ha formalizado la solicitud de extradición ante el Reino Unido. Así mismo, se conoció, que la empresaria deberá enfrentar cargos que de ser encontrada culpable tendrá una condena entre 40 y 50 años de prisión.

