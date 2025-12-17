Reaparece médico que trató a madre de niña muerta por talio; reveló los síntomas que tuvo

Continúan apareciendo detalles sobre el envenenamiento por talio que cobró la vida de dos niñas de 13 años en abril de 2025, donde se conoció que la madre de una de las menores fallecidas también sufrió una intoxicación con la misma sustancia cuatro años antes; coincidencia que muestra según la Fiscalía que trata de un crimen pasional.

Recordemos que la tragedia ocurrió cuando las dos jóvenes murieron tras consumir frambuesas con chocolate contaminadas con talio, conocido como el metal más tóxico del planeta. Sin embargo, se conoció que este rastro no es diferente para esta familia.

Puedes leer: Un detalle en video de Zulma Guzmán sería la prueba reina de su paradero



Se conoció que la mujer, que era esposa del padre de una de las niñas, comenzó a sentirse gravemente enferma en diciembre de 2020, y tras consultar a múltiples especialistas sin que se encontrara la razón de sus fuertes dolores. Ante esta situación, el endocrino de esta señora recordó lo ocurrido para “Los Informantes”.



¿Qué mencionó el médico de la madre de la niña muerta por Talio?

Julio Portocarrero, recordó en "Los Informantes" los detalles del complicado estado de salud de la mujer. Donde explicó que la paciente presentaba una combinación de síntomas que eran críticos, donde tenía una caída del pelo y una neuropatía periférica dolorosa, la cual da en los miembros inferiores.

Puedes leer: Talio: el metal invisible que apareció en la tragedia de dos niñas en Bogotá

Ante esto el doctor fue directo: “Mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”. De igual forma, mencionó que los exámenes de sangre y orina mostraron altos niveles de Talio, superior a los 2 microgramos que se encuentran en humanos.

Publicidad

Sumado a esto, Julio recordó que la mujer recibió tratamiento basado en medicamentos que ligan el talio para su eliminación, pero lamentablemente tuvo una recaída durante un viaje y murió el 17 de agosto de 2021. Debido a que fue cremada, no es posible determinar lo que sucedió.



¿Cómo es la intoxicación con Talio?

Recordemos que el talio es peligroso ya que es inodoro e insípido. Tanto es así que para el programa en cuestión, el toxicólogo Camilo Uribe explicó que este metal es muy liposoluble, lo que le permite depositarse y distribuirse rápidamente a través del tejido graso del organismo.

Publicidad

Así mismo, mencionó que la intoxicación suele comenzar con síntomas que se confunden con un cuadro gastrointestinal; náuseas, vómito y ardor. Posteriormente este pasa a una fase de lesión neurológica, causando pérdida de fuerza y dolor progresivo en las piernas. A dosis muy elevadas, puede provocar parálisis respiratoria y fallas cardíacas severas que conducen a la muerte.

En el caso de las niñas de 2025, las concentraciones de talio fueron inéditas, con niveles por encima de 3.000 microgramos, una cifra que la máquina de detección no fue capaz de registrar y que el experto calificó como "concentraciones letales".