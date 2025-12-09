Fiscalía desarchiva investigación de muerte por talio de mujer; apuntan a Zulma Guzmán

Se conoció que en el mismo apartamento donde ocurrió la tragedia de dos niñas muertas por consumo de talio, sustancia inyectada en unas frambuesas con chocolate. Ocurrió una situación similar, donde una de las mamás de ellas fue asesinada por envenenamiento de este mismo producto.

El medio de comunicación Semana, compartió que Zulma Guzmán Castro, mujer señalada de hacer la gestión para la entrega de las frambuesas contaminadas con talio, en el apartamento habría mantenido una relación clandestina con el padre de una de las menores de edad.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma Guzmán.



Ante esto, se conoció que la esposa del empresario falleció como consecuencia de un cáncer, sin embargo, los investigadores habrían encontrado algunos elementos llamativos en los dictámenes de Medicina Legal y en las historias en el cuerpo de la mujer, donde mostraron que esta tenía una alta concentración de talio en su cuerpo.



¿Por qué la Fiscalía decidió reabrir este caso y señalar a Zulma Guzmán?

Las autoridades al afirmar la presunta responsabilidad de Zulma Guzmán en el envío de las frambuesas con talio, la Fiscalía tomó la determinación de reabrir la investigación por el fallecimiento del empresario y la madre de una de las niñas víctimas de este caso.

Por lo cual, la Fiscalía se encuentra investigando a Guzmán por el fallecimiento de las niñas por el consumo de las frambuesas contaminadas, mientras que otra línea se encuentra cursando para establecer si esta misma tendría alguna relación con quitarle la vida a la otra mujer.

Para los investigadores, resulta una extraña coincidencia que la madre de la niña, quien también falleció, tenía talio en su cuerpo. “Con base en los elementos de juicio disponibles hasta el momento, se concluye que la causa de la muerte fue intoxicación aguda por talio, en el contexto de consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes… Donde todos los presentes desarrollaron sintomatología compatible con esa intoxicación”, señaló el documento que mostró el medio de comunicación en cuestión.

Recordemos que todo ocurrió 4 de abril de 2025. Donde, Emilia e Inés, de 13 y 14 años, se reunieron con una amiga de su misma edad en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. Con ellas estaba también el hermano mayor de una de las adolescentes, un joven de 21 años.

Sin embargo, tras consumir las frambuesas llegaron los síntomas; náuseas, vómitos, arritmias y fallas multiorgánicas. Las menores fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe. Emilia e Inés murieron entre el 5 y el 9 de abril; la tercera adolescente logró sobrevivir con secuelas, y el joven salió librado.

