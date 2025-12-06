Revelan nuevos detalles de Zulma Guzmán, señalada por el fallecimiento de dos menores

La Fiscalía General de la Nación relevó en las últimas horas que Zulma Guzmán es la principal sospechosa de la muerte de dos menores de edad ocurrida entre 5 y el 9 de abril de este año, donde ambos consumieron frambuesas con chocolate contaminadas de talio.

Según la investigación de las autoridades, el alimento fue enviado por Guzmán al apartamento donde se encontraban las menores. Por lo cual, se conoció que esta habría salido del país y es buscada por su presunta responsabilidad. De hecho, ya se emitió una orden de captura en su contra porque según estos estaría en Argentina.

“Se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, detalló la Fiscalía. Además de conocerse que hasta una madre de familia pudo morir por el consumo de estas frambuesas



Adicionalmente, se conoció el relato del domiciliario que llevó el encargo, donde explicó que el pedido no fue solicitado por la implicada, sino una amiga de ella, quien lo contactó para enviar el producto “como un detalle”. Él aseguró que no conocía a las víctimas ni sabía qué contenía el paquete. Simplemente cumplió con la entrega.

De igual forma, mencionó que tuvo que ir dos veces a la casa de las menores, la primera no pudieron recibirlo y, por instrucciones de quien lo había contratado, regresó más tarde para dejar el tarro de frambuesas.

Mientras, las autoridades se encuentran buscando a Zulma Guzmán salió a la luz una entrevista que entregó para un programa de Youtube llamado Achievers Lab.



¿Qué mencionó Zulma Guzmán en esta entrevista?

Para este programa la mujer señalada, habló sobre su experiencia en emprendimientos y los elementos claves para alcanzar el éxito empresarial. Sumado a esto, respondió que su “superpoder” es la persistencia.

“Y la razón por la que yo estoy metida en esto, y lo que oigo de cuáles son mis sueños y no sé qué, la verdad es que yo me aburro. Yo me aburro profundamente, entonces yo, por ejemplo, nunca pude trabajar en un sitio y quedarme quieta y hacer solamente lo que me decían que tenía que hacer. Si uno tiene ganas, hace vainas; si uno no tiene ganas, cumple con lo que le dicen que haga, y haga caso”, dijo Guzmán.

Por otro lado, comentó que decidió darle un nuevo foco de su vida donde explicó que salió del sector financiero, donde trabajaba. “Yo quiero cómo que quiero hacer cosas raras, distintas. Es muy difícil y la verdad es como que… yo me pongo cargas que de pronto no deberían ser en la vida”

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de Zulma, debido a que el expediente muestra que ella conocía la vivienda, las rutinas de la familia y hasta las preferencias de las niñas por las frambuesas achocolatadas y sabía que para el fin de semana del 8 y 9 la familia estaba en casa.