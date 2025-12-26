Familia se enfrenta entre todos tras asado de Navidad en plena terraza; varios heridos

La tranquilidad propia de la mañana del 25 de diciembre se rompió de forma abrupta en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, cuando una celebración familiar terminó convertida en un hecho de alta tensión que dejó personas heridas y a toda una comunidad en estado de alerta.

Lo que empezó como una reunión navideña dentro de una vivienda, escaló rápidamente y terminó trasladándose a plena vía pública.

Según relataron residentes del sector, la discusión inició en el interior de la casa durante las primeras horas del día. En medio del ambiente festivo, el consumo de licor habría sido un detonante para que los ánimos se caldearan entre varios integrantes de una misma familia.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes minutos después fueron testigos de cómo la confrontación se trasladó a la calle.

Videos grabados por habitantes del barrio y difundidos en redes sociales muestran escenas de gran desorden. En las imágenes se observa a varios hombres, presuntamente padre e hijos, enfrentándose de manera directa mientras vecinos intentaban intervenir o pedían ayuda.

La situación generó pánico entre quienes salieron de sus casas al escuchar los llamados desesperados.



¿Por qué hubo pelea en el barrio Quiroga?

Testigos aseguran que la discusión se intensificó cuando uno de los integrantes intentó mediar, lo que terminó provocando que el enfrentamiento se volviera aún más agresivo. La escena, ocurrida a plena luz del día, fue presenciada por adultos mayores, niños y familias que celebraban la Navidad en el sector.

Ante la gravedad de lo ocurrido, los residentes llamaron de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para controlar la situación y dispersar a los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número exacto de personas lesionadas ni si hubo capturas tras el enfrentamiento. Sin embargo, se confirmó que los involucrados recibieron atención inicial mientras se evaluaban las circunstancias del hecho.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, durante la jornada del 24 y 25 de diciembre se atendieron múltiples llamados relacionados con disputas familiares y conflictos derivados del consumo excesivo de licor, especialmente en localidades del sur de la ciudad.